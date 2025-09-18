پرۆژەی سەلامەتیی هاتوچۆ لە پارێزگای هەڵەبجە ڕاگەیەندرا

پێش کاتژمێرێک

پرۆژەی سەلامەتیی هاتوچۆ لە پارێزگای هەڵەبجە ڕادەگەیەندرێت، لەژێر چاودێری وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و پارێزگای هەڵەبجە.

پرژەکە ڕاگەیەنرا و تێیدا چەندان کیلۆمەتر لە شەقامەکانی ناو هەڵەبجە هێڵکارییان بۆ دەکرێت تا ڕووداوەکانی هاتوچۆ لەم ڕێگەیەوە کەمبکرێتەوە.

پرۆژەیەکی جیاوازە شەقام و کۆڵانەکانی هەڵەبجە بەڕووی شۆفێران داخراون، بۆ ئەوەی خزمەتگوزاری هێڵکاری شەقامەکان نوێ بکرێنەوە، ئەمەش لەپێناو سەلامەتی هاتوچۆکردنی شۆفێر و هاووڵاتیان.

جەلال محەممەد، هاووڵاتی بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ئەمە بۆ هەموو کەسێکە، ژن، منداڵ و پیر، پێویستە خەڵک و ئۆتۆمبیل و نەچن بەسەریدا و تێکی نەدەن چونکە ئەمە موڵکی گشتییە.

محەممەد رەحیم، هاووڵاتی دەڵێت: ئەمە خزمەتە و دەستخۆشیان لێ دەکەم و بۆ هەموو کەسێک باشە. خزمەتگوزرییەکی باشە و بۆ هەمووانە و هێلکاری ڕێگەکە کۆن بووە پێویستی بە چاککردنەوەیە.

بەڕێوەبەری ئەندازەی هاتوچۆی هەرێمی کوردستانە، خۆی سەرپەرشتی هێڵکاری شەقامەکانی ئەم شارە دەکات و وردەکارییەکان دەخاتەڕوو.

دیلان عەبدوڵڵا، بەڕێوەبەری ئەندازەی هاتوچۆی هەرێمی کوردستان، بەهەماهەنگی لەگەڵ هاتوچۆی هەڵەبجە هەستاین بە هێلکاری کردنی شەقامەکانی هەڵەبجە بۆئەوەی ڕووداوەکانی هاتوچۆ کەمببێتەوە. داوا لە شۆفێران دەکەین، پابەندی ڕێنماییەکانی هاتوچۆبن، 10 کیلۆمەتر شەقام هێلکاری بۆ کراوە و بەردەوامیش دەبێت و تابلۆ و هێماش بۆ ڕێگەکانی دەرەوەی هەڵەبجە دادەنێین، هەڵمەتەکە هەر چوارپارێزگا و هەر چوار ئیدارە سەربەخۆکەی گرتۆتەوە.

عەقید ئەحمەد ڕەشید، گوتەبێژی هاتوچۆی هەڵەبجە ئاماژەی بەوەدا، پرۆژەی هێواش لێخورین لەپێناو کەمکردنەوەی ڕووداوەکانی هاتوچۆ و ڕێگری لە خێرا لێخورینی شۆفێرانە، هەڵمەتەکەس بەردەوامیش دەبێت هەتا کۆتای ئەمساڵ و زۆرترین شەقامەکان هێڵکارییان بۆ دەکرێت.

لە کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، گرنگی و بایەخی تایبەت بە پارێزگای هەڵەبجە دراوە. جگە لەم پرۆژەیە، چەندان پرۆژەی گرنگ و ستراتیجی دیکە بریاری لەسەر دراو و کەوتەنە بواری جێبەجێکردنەوە، سەرۆکی حکوومەتیش دووجار سەردانی پارێزگاکەی کردووە، بۆ ئەوەی لە نزیکەوە گوێ لە خواست و داواکانی هاووڵاتیان لە شارەکە بگرێت.