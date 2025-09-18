کۆمیسیۆنی یەکێتیی ئەورووپا: پێویستە بازرگانیکردن لەگەڵ ئیسرائیل سنووردار بکرێت
کۆمیسیۆنی یەکێتیی ئەورووپا پێشنیاز دەکات بە بڕیارێک بازرگانیکردن لەگەڵ ئیسرائیل سنووردار بکرێت و سزا بەسەر دوو وەزیر لە حکوومەتەکەی بنیامین ناتانیاهۆ بسەپێندرێت.
هەروەها کۆمیسیۆنەکە ئاماژەی بەوە کردووە، لە ئەگەری پەسەندکردنی پێشنیازەکە هاوکاری دوولایەنە بە بڕی 20 ملیۆن یۆرۆ لەگەڵ ئیسرائیل سڕ دەکەن.
لەبارەی پێشنیازەکەوە حکوومەتی ئیسرائیل رایگەیاندووە ئەگەر بڕیارێکی لەم شێوەیە دەربکرێت وەڵامی گونجاومان دەبێت، ئەم پێشنیازەی یەکێتیی ئەورووپا بەهێزترین هەوڵی یەکێتیەکەیە لەدوای شەڕی غەززە.