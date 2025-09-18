ئەردۆغان: کورد و تورک و عەرەب برای یەکترن

پێش 7 خولەک

سەرۆک کۆماری تورکیا ئاماژە بەوە دەکات، درێژە بە پرۆسەی ئاشتی دەدەین و ڕێگە نادەین هیچ کەسێک گرفت بۆ پرۆسەکە دروست بکات.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 18ـی ئەیلوولی 2025، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆک کۆماری تورکیا ڕایگەیاند: تورک و کورد و عەرەب، دەبینە برای یەکتر و باوەش بەیەکدا دەکەین و متمانە بە یەکتر دەکەین، داستانێکی نوێی برایەتی نێوان گەلەکەمان لە تورکیا دەنووسینەوە، بە کاریگەرترین شێوە بەرەنگاری هەموو جۆرە تیرۆرێک دەبینەوە و بەیەکەوە پلانی ئەو کەسانە لەناو دەبەین، دەیانەوێت برایەتیمان لەناو ببەن.

ئەردۆغان گوتی: ئێمە بە ئیرادەوە درێژە بە پرۆسەکە دەدەین، بە دەستگرتن بە برایەتی و یەکڕیزی و تەبایی لەمێژینەمان هەموو ئەو هەوڵانە لەناو دەبەین، هەوڵی دابەشکردنمان دەدەن لەسەر بنەمای نەتەوە و مەزهەب.

هەروەها ئاماژەی بەوە کرد، بەهەنگاوی بەهێز و بەیەکەوە بە ئامانجی تورکیایەکی بێ تیرۆر دەگەین و ئەم پرۆسەیە بە سەرکەوتن دەگەیەنین، پلانەکان بۆ خستنە نێو ناسەقامگیری ناوچەکە شکست پێ دەهێنن و دەسەڵاتمان هەیە هەر پیلانێک و سیناریۆیەک تێک بدەین.