ئێران ڕێڕەوی هاوکاریی لەگەڵ ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆم هەڵدەپەسێردرێت

پێش 3 کاتژمێر

ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران، بە سەرۆکایەتیی مەسعوود پزیشکیان کۆبووەوە و بڕیار درا بە لەبەرچاوگرتنی هەنگاوە تێکدەرانەکانی وڵاتانی ئەورووپیی، بە کردەوە ڕێڕەوی هاوکاری لەگەڵ ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆم، هەڵبپەسێردرێت.

شەممە، 20ـی ئەیلوول 2025، ئاژانسی هەواڵی میهر، بڵاوی کردەوە، لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی، هەنگاوە نایاساییەکانی سێ وڵاتی ئەورووپایی سەبارەت بە پرسی ئەتۆمیی ئێران تاوتوێ کران و ڕاگەیەندرا "سەرەڕای هاوکارییەکانی وەزارەتی دەرەوە لەگەڵ ئاژانس و هەروەها پێشکەشکردنی چەندین پلان بۆ چارەسەرکردنی بابەتەکە، بەهۆی هەنگاوەکانی وڵاتانی ئەورووپاییەوە، بڕیار درا بە کردەوە ڕێڕەوی هاوکاری لەگەڵ ئاژانس هەڵبپەسێردرێت."

سەرەڕای ئەوە، وەزارەتی دەرەوە ڕاسپێردرا لە چوارچێوەی بڕیارەکانی ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیدا بۆ پاراستنی بەرژەوەندییە نیشتمانییەکانی وڵات، درێژە بە ڕاوێژەکانی بدات.