سوپای پاسداران هۆشداری دەدات

پێش 3 کاتژمێر

سوپای پاسدارانی ئێران، لە بەیاننامەیەکدا بە بۆنەی یادی 45 ساڵەی جەنگی عێراق- ئێران بڵاوی کردەوە، هۆشداری دەداتە ئەمەریکا و ئیسرائیل.

یەکشەممە، 21ـی ئەیلوول 2025، سوپای پاسدارانی ئێران، لە بەیاننامەیەکدا بە بۆنەی یادی 45 ساڵەی جەنگی عێراق- ئێران ڕایگەیاند "لە شکۆی یادی جەنگی بەرگریی 8 ساڵەی عێراق- ئێران، هۆشداری دەدەینە ئەمەریکا و ئیسرائیل لە هەر جۆرە هەڵە و لێکدانەوەیەک کە هەڕەشە لە ئاسایش و بەرژەوەندیی نیشتمانی یان سنووری کۆماری ئیسلامیی ئێران بکات."

لە بەیاننامەکەی سوپای پاسداراندا هاتووە "هێزە چەکدارەکانی ئێران، بە تایبەتی سوپای پاسداران وەک هەمیشە، ئامادەی بەرگریی و تێکشکاندنی دوژمنانن. ئامادەکارییە هەمە لایەنەکان، پلانی ستراتیجی و توانای هەواڵگری و بەرگریی ئاسمانی و دەریایی و هێزی مووشەکی و سوپای ئەلیکترۆنی ئێمە، بۆ بەرپەرچدانەوە و تێکشکاندنی دوژمنان، لە هەموو کاتێک بەهێزتر و بەتوانا ترن."

جەنگی هەشت ساڵەی نێوان عێراق و ئێران لە 22ـی ئەیلوولێ 1980 بە هێرشی فراوانی عێراق بۆ سەر ئێران دەستی پێ کرد و لە 20ـی ئابی 1988، کۆتایی هات.

لە ماوەی جەنگەکەدا، نزیکەی 550 هەزار سەرباز و پاسداری ئێران کوژران، جگە لە برینداربوونی زیاتر لە یەک ملیۆنی تر. هەروا نزیکەی 320 هەزار سەربازی عێراقی کوژران و نیو ملیۆنی دیکەش بریندار بوون.

لە ئەنجامی بۆمبارانی هەردوولا بۆ سەر شار و گوندەکان، سەدان هەزار کەسی مەدەنی کوژران و بریندار بوون و زیانی گەورەی ماددی لە هەردوو وڵات کەوت.