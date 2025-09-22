عراقچی: ئامادەین بۆ چارەی دیپلۆماسی

پێش 50 خولەک

وەزیری دەرەوەی ئێران، جەختی لەوە کردەوە، بەرژەوەندییەکانی ناوچەکە و پێشگرتن لە بڵاوبوونەوەی چەکی ئەتۆم، پێویستیی بە چارەی دیپلۆماسی هەیە و ئێمە بۆ ئەو کارە ئامادەین.

دووشەممە 22ـی ئەیلوولی 2025، عەباس عراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، لە لێدوانێکدا بۆ ڕۆژنامەنووسان، هیوای خواست لە کۆبوونەوەکانی نیویۆر بگەن بە چارەیەک لە بارەی بەرنامەیە ئەتۆمییەکەی ئێران، بە پێچەوانەوە ڕێوشوێنی پێویست دەگرنەبەر.

جەختی لەوەش کردەوە، کە دەبێت لایەنی بەرانبەر یان بژاردەی هاوکاریی و هەماهەنگیی لەگەڵ ئێران هەڵبژێرێت، یانیش ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئەو وڵاتە هەڵبژێرێت.

وەزیری دەرەوەی ئێران، لە درێژەی قسەکانیدا دووپاتی کردەوە، بەرژەوەندیی ناوچەکە و ڕێگریکردن لە بڵاوبوونەوەی چەکی ئەتۆم، پێویستیی بە چارەی دیپلۆماسی هەیە، ئێمەش بۆ ئەو کارە ئامادەین.

هاوکات عراقچی، لە بارەی ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆمەوە گوتی: "ئێمە دەچینە قۆناغێکی نوێ لە مامەڵەکردن لەگەڵ ئاژانسەکە، بەڵام نازانین دواتار چی دەبێت و چی ڕوودەدات."

ئەمەش لە کاتێکدایە ڕۆژی یەکشەممە 21ـی ئەیلوولی 2025، ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران، هۆشداریی بە ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆم دابوو، کە هاوکارییەکانی لەگەڵ ڕادەگرێت لە ئەگەری سەپاندنەوەی سزاکانی نەتەوە یەکگرتووەکان بەسەر تاراندا.

میکانیزمی سناپ باک

پێنجشەممە 28ـی ئابی 2025، ئاژانسی هەواڵی ڕۆیتەرز، بە پشت بەستن بە چەند سەرچاوەیەکی ئاگادار بڵاوی کردبووەوە، هەر یەکە لە وڵاتانی بەریتانیا، ئەڵمانیا، فەرەنسا، کە بە وڵاتانی 'ترۆیکا' ناسراون، میکانیزمی سناپ باکیان لە دژی ئێران چالاک کرد.

بە پێی ئاژانسەکە، وڵاتانی ترۆیکا لە هەوڵدان لەگەڵ ئێران بەردەوام دەبن، تا ڕازی بکەن بە مەبەستی درێژکردنەوەی بڕیاری ژمارە 2231ـی 2015ـی ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی.

وڵاتانی ترۆیکا

ترۆیكا زاراوه‌یه‌كی ڕووسیی سیاسییه‌ بۆ كۆبوونه‌وه‌ی سێ وڵات به‌كار دێت كه‌ هه‌ر سێ وڵات به‌رانبه‌ر به‌ دۆسیه‌یه‌ك یه‌ك هه‌ڵوێست و یه‌ك بۆچوونی هاوشێوه‌ و هاوبه‌شیان هه‌بێت. به‌ریتانیا، ئه‌ڵمانیا و فه‌ره‌نسا له‌م باره‌وه‌ له‌ دۆسیه‌ی ئه‌تۆمی ئێران یه‌ك بۆچوونی هاوبه‌شیان هه‌یه‌.