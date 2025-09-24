سیاسی

مەسرور بارزانی: ئافرەتان ڕۆڵێکی بەرچاو و کارایان لە دامەزراوەکانی پارتی و هەرێمی کوردستاندا هەیە

کوردستان مەسرور بارزانی ئافرەتانی کۆمیتەی ناوەندی

جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، هەموو پشتیوانییەکی خۆی بۆ بەهێزترکردنی ڕۆڵی ئافرەتان، پێشخستن و بەگەڕخستنی زیاتری تواناکانیان دەربڕی. هاوکات دووپاتی کردەوە، ئافرەتان ڕۆڵێکی بەرچاو و کارایان لە دامەزراوەکانی پارتی و هەرێمی کوردستاندا هەیە.

ئەمڕۆ چوارشەممە 24ـی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ ئافرەتانی کۆمیتەی ناوەندی و لیژنەی یەکەمین کۆنفرانسی ئافرەتانی کوردستان کۆ بووەوە.

لە دیدارەکەدا ،گفتوگۆ لەبارەی دەرئەنجامەکانی جێبەجێکردنی ڕاسپاردەکانی کۆنفرانسەکە و کار و پڕۆژەکان لە پێناو پەرەپێدانی زیاتری  تواناکانی ئافرەتان لە ناوی پارتی کرا.

مەسرور بارزانی، لە دیدارەکەدا ڕایگەیاند: مایەی خۆشحاڵییە ، ئەمڕۆ ئافرەتان ڕۆڵێکی بەرچاو و کارایان لە دامەزراوەکانی پارتی و هەرێمی کوردستان هەیە. 

هاوکات هەموو پشتیوانییەکی خۆی بۆ بەهيزترکردنی ڕۆڵی ئافرەتان، پێشخستن و بەگەڕخستنی زیاتری تواناکانیان و ڕەخساندنی دەرفەتی یەکسان  و بەرزکردنەوەی ڕێژە و ئاستی بەشداریان لە بوارە جۆراوجۆرەکانی بەڕێوەبردن و ڕووبەڕووبوونەوە هەموو جۆرە جیاکارییەک دووپات کردەوە.

 
 
 
 
محەممەد ئیسماعیل ,
Fly Erbil Advertisment