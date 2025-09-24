هەنگاوێکی مێژوویی کابینەی نۆیەم بۆ بووژاندنەوەی خوێندنی باڵا

پێش کاتژمێرێک

لە کابینەی نۆیەمدا، باری سەرشانی قوتابییانی خوێندنی باڵا سوک کراوە و کارئاسانی زۆریان بۆ کراوە، ئەویش لە ڕێگەی داشکاندنی بەرچاو لە کرێی خوێندنی زانکۆ و پەیمانگە تایبەتەکان و خوێندنی پارالێڵ.

کابینەی نۆیەم هەنگاوێکی گرنگی بۆ پشتیوانیی قوتابییان ناوە و لە ماوەی ئەم چەند ساڵەی کارکردنی کابینەکە، کرێی ساڵانەی خوێندن بۆ هەموو ئەو قوتابییانەی لە خوێندنی پارالێڵ و ئێواران دەخوێنن بە ڕێژەی 45% کەم کراونەتەوە.

هەروەها لە سەردەمی کابینەی نۆیەمدا لێخۆشبوونی 100% بۆ کرێی خوێندنی ماستەر بۆ سێ یەکەمەکانی زانکۆکان کە دانەمەزراون کراوە.

بە هەمان شێوەش کرێی خوێندن بە ڕێژەی 20% لە زانکۆ و پەیمانگە تایبەتەکان کەم کراوەتەوە، هەروەها قوتابییانی زانکۆ و پەیمانگە حکوومی و تایبەتەکان کە لە چاکسازییەکان سزادراون، بە ڕێژەی 100% لە کرێی خوێندن بەخشراون.

کابینەی نۆیەم لە ماوەی ئەم چەند ساڵەدا سەرجەم بەڵێنەکانی جێبەجێ کردووە و هەنگاوی گرنگی بۆ پشتیوانیکردنی قوتابییان ناوە، بە تایبەت لە کەمکردنەوەی کرێی خوێندن، ئەم هەنگاوەش دەرگای زانکۆی بە ڕووی هەزاران قوتابیدا کردووەتەوە.