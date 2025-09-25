مەسرور بارزانی: ڕیفراندۆم بڕیارێکی بوێری گەلی کوردستان بوو

پێش 3 کاتژمێر

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی لە هەشتەمین ساڵیادی ڕیفراندۆم دەڵێت: ڕیفراندۆم بڕیارێکی بوێری گەلی کوردستان و ڕۆژی سەرکەوتنی ئیرادەی نەتەوەکەمانە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 25ـی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پەیامێکی بە بۆنەی هەشتەمین ساڵیادی ڕیفراندۆم بڵاوکردەوە.

لە پەیامەکەی سەرۆک وەزیراندا هاتووە "یادی ساڵڕۆژی ڕیفراندۆم، ڕۆژی بڕیاری بوێری گەلی کوردستان، ڕۆژی سەرکەوتنی ئیرادەی نەتەوەکەمان، ڕۆژی هیوا و ئومێد، لە سەرکردە و ڕابەر و پێشمەرگە سەرۆک بارزانی و بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان و پێشمەرگە قارەمانەکان و گەلی نیشتیمانپەروەر و خۆڕاگری کوردستان پیرۆز بێت."

هەشت ساڵ بەسەر ڕیفراندۆمی مێژوویی کوردستاندا تێدەپەڕێت

هەشت ساڵ لەمەوبەر لە ڕۆژێکی وەک ئەمڕۆدا، لە 25ی ئەیلوولی 2017، گەلی کوردستان لە باشووری کوردستان و ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم، بە جۆش و خرۆشەوە ڕوویان لە سندوقەکانی دەنگدان کرد بۆ بڕیاردان لەسەر چارەنووسی خۆیان لە ڕیفراندۆمێکی مێژووییدا.

ئەنجامەکان گوزارشت بوون لە ویستی زۆرینەی خەڵک، کە بە ڕێژەی 92.7% دەنگیان بە "بەڵێ" بۆ سەربەخۆیی دا. ئەمڕۆ لە کاتێکدا یادی ئەو ڕۆژە دەکرێتەوە، هێشتا ڕیفراندۆم وەک کارتێکی بەهێزی سیاسی و بەڵگەیەکی حاشاهەڵنەگر لە دەستی کورددا ماوەتەوە.