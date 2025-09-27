مەسرور بارزانی: هەولێر پایتەختی بەیەکەوەژیانە

پێش 41 خولەک

ئەمڕۆ شەممە، 27ـی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە گوتارێکدا، لە کۆنفرانسی ئەکادیمیی ساڵیادی "نیقییە" هەولێری بە پایتەختی "بەیەکەژیان: ناوبرد و ڕایگەیاند "خۆشحاڵم کە ئەم کۆنفرانسە زانستییە گرنگە بە بەشداریی ئەو ژمارە زۆرە لە کەسایەتییە ئاینییە باڵاکان ئەنجام دەدرێت. دەستخۆشیتان لێ دەکەم و هیوای سەرکەوتنتان بۆ دەخوازم. ئومێدەوارم دەرئەنجامی ڕاسۆپاردەکانی ئەم کۆنفرانسە لە خزمەتی بەهێزکردنی کەلتووری بەیەکەوەژیانی ئاشتییانە و پتەوکردنی بنەماکانی ئاشتی و تەبایی و برایەتیی نێوان سەرجەم پێکهاتەکان بێت."

