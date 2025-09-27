پەیامی مەسرور بارزانی لەبارەی دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوتی کوردستان

پێش 35 خولەک

ئەمڕۆ شەممە، 27ـی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە گوتارێکدا، لە کۆنفرانسی ئەکادیمیی ساڵیادی "نیقییە" ڕایگەیاند "دوای نزیکەی سێ ساڵ لە وەستاندنی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ بازاڕەکانی دەرەوە؛ بەیانی ئەمڕۆ جارێکی دیکە، نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ بازاڕی جیهانی هەناردە کرایەوە.

سەرۆک وەزیران دووپاتی کردەوە: ئەم ڕێککەوتنە لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵ دەستکەوتێکی گەورەیە بۆ هەموو خەڵکی عێراق، بەتایبەتی خەڵكی هەرێمی کوردستان.

مەسرور بارزانی گوتیشی: دەستخۆشی لە هەموو ئەو کەسایەتییانە و ئەو لایەنانە دەکەم، کە ڕۆڵێکی گرنگیان گێڕا لە سەرخستنی ئەم پڕۆسەیە. لێرەدا حەز دەکەم ئاماژە بدەم بە ڕۆڵی تایبەتی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا چ لە واشنتن، چ باڵیۆزیان لە بەغدا و کونسوڵیان لە هەولێر، کە بە ڕاستی پاڵپشتیی گەورە بوون بۆ سەرخستنی ئەم پڕۆسەیە. جارێکی تر هیوادارم ئەم گرێبەستە، ئەم ڕێککەوتنە ببێتە هۆکاری پێشخستنی ژێرخانی ئابووری و لە خزمەتی هەموو هاووڵاتییاندا بێت."

