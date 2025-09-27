سەرۆک وەزیران: بەمزووانە چوار کەنیسەی نوێ دەکەینەوە
ئەمڕۆ شەممە، 27ـی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکووومەتی هەرێمی کوردستان، لە گوتارێکدا، لە کۆنفرانسی ئەکادیمیی ساڵیادی "نیقییە" ئاماژەی بەوە دا "حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینییەوە هاوشان لەگەڵ گرنگیدان بە مزگەوتەکان و پەرستگە و شوێنی پیرۆزی هەموو ئایینەکان، هاوکاری و پشتیوانی کەنیسەکانیش دەکات و بەخۆشحاڵییەوە لێرە ڕادەگەیێنین کە بەمزووانە چوار کەنیسەی نوێ لە هەولێر و دهۆک دەکرێنەوە."
مەسرور بارزانی ئاماژەی بەوەش دا "حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی ڕۆشنبیری و هونەری سریانییەوە پشتیوانی لە خوێندنی زمانی سریانی دەکات و ئێستا 50 قوتابخانەی تایبەت بە زمانی سریانی لە هەرێمی کوردستان هەن کە هەزاران قوتابی بەم زمانە کۆن و دێرینە دەخوێنن. هەروەها ساڵی ڕابردووش بە پشتیوانیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان یەکەمین سیمپۆزیۆمی سریانی لە هەولێر بەڕێوەچوو."
نوێ دەکرێتەوە..