سەرۆکی حکوومەت پەیامێک ئاراستەی کەسایەتی و مامۆستا ئاینییەکان دەکات

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی
ئەمڕۆ شەممە، 27ـی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکووومەتی هەرێمی کوردستان، لە گوتارێکدا، لە کۆنفرانسی ئەکادیمیی ساڵیادی "نیقییە" گوتی: "دەتوانم بەشانازییەوە بڵێم کە بەیەکەوەژیانی ئاشتیانە یەکێکە لە تایبەتمەندی و سیمای گەشەکانی کۆمەڵگەی کوردستان؛ بەڵام بەدڵنیاییەوە ئەم کلتوورە پێویستی بە پته‌وکردنی زیاتر و دەوڵەمەندکردن و بەهێزکردنە کە ئەرکی هەر هەموومانە لەم پێناوەدا."

سەرۆکی حکوومەت پەیامێکی ئاراستەی کەسایەتی و مامۆستا ئاینییەکان کرد و گوتی "ڕوو لە کەسایەتی و مامۆستایانی ئایینی بەڕێزی هەموو ئایین و ئایینزاکان دەکەم کە لەم ڕووەوە ڕۆڵ و ئەرک و بەرپرسیارەتی گرنگ و کاری خۆیان بگێڕن و بەها و بنەما باڵاکانی خۆشەویستی و تەبایی و ئاشتیی کۆمەڵایەتی لە نێوان پێکهاتە جۆراوجۆرەکاندا بەهێزتر و قووڵتر بکەنەوە. لەم پێناوەشددا حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەردەوام دەبێت لە چەسپاندنی بنەماکانی بەیەکەوەژیانی ئاشتییانە و ئازادی ئایینی و تەبایی و دۆستایەتی نێوان پێکهاتەکانی کوردستان."

مەسرور بارزانی جەختی کردەوە "ئێمە لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان پابەندین و باوەڕی تەواومان بە پاراستن و داکۆکیکردن لە هەمەڕەنگیی ئایینی و نەتەوەیی و کلتووری هەیە؛ لەم چوارچێوەیەدا بەردەوامین لە پاڵپشتیکردن و پاراستنی زمانی سریانی، زمانی کڵدان و ئاشووری و ئارامی، ئەو زمانەی حەزرەتی عیسای مەسیح (درودی خوای لەسەر بێت) قسەی پێ دەکرد."

