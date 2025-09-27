کەشوهەوای 48 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکرایەوە
بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و پێشبینی دەکات، ئاسمان پەڵە هەور و کەمێک خۆڵبارین هەبێت.
کەشناسیی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، پیشبینی دەکرێت کەشی ئەمڕۆ شەممە، 27- 09- 2025، ئاسمان ساماڵ بێت لەگەڵ بوونی تۆزێکی سووک لە کەشدا، هەروەها دروستبوونی هەندێ پەڵە هەور لە ناوچە شاخاویەکان و پلەکانی گەرماش نزیک دەبنەوە لە تۆمارکراوەکانی دوێنێ.
بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی ئاماژەی بەوەشکرد، پێشبینی دەکرێت کەشی سبەی یەکشەممە، 28- 09- 2025، ئاسمان ساماڵ بێت، هەروەها پلەکانی گەرما نزیک دەبنەوە بەراوورد بە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی
هەولێر : 35 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 34 پلەی سیلیزی
دهۆک : 34 پلەی سیلیزی
زاخۆ :35 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 30 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 34 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 37 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 35 پلەی سیلیزی
سۆران : 33 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 22 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 37 پلەی سیلیزی