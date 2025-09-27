سەرۆک بارزانی و بافڵ تاڵەبانی لە پیرمام کۆبوونەوە

پێش 41 خولەک

سەرۆک مەسعود بارزانی و سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان کۆبوونەوە و چەند پرسێکیان تاوتوێ کرد.

بە گوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، ئەمڕۆ شەممە، 27ـی ئەیلوولی 2025، سەرۆک مەسعود بارزانی و بافڵ تاڵەبانی، سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لە پیرمام کۆبوونەتەوە.

کوردستان24 زانیویەتی، لە کۆبوونەوەکەدا، هەناردەکردنەوەی نەوتی کوردستان، پێکهێنانی کابینەی دەیەم، هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، پەیوەندییەکانی پارتی و یەکێتی، بارودۆخی عێراق و ناوچەکە و چەند پرسێکی دیکە تاوتوێ کراون.

چاوەڕێ دەکرێت هەردوولا ڕاگەیەنراوێکی هاوبەش لەبارەی ئەنجامی کۆبوونەوەکە بۆ ڕای گشتی بڵاوبکەنەوە.

کۆتا کۆبوونەوەی نێوان سەرۆک بارزانی و بافڵ تاڵەبانی، ڕۆژی 14ـی تەممووزی ئەمساڵ بووە لە بارەگای بارزانی.

لە دوای کۆبوونەوەکە، هەردوو مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان ڕاگەیەندراوێکی هاوبەشیان ڕاگەیاند، کە تێیدا هاتبوو "کۆبوونەوەکە تایبەت بوو بە ڕووداو، پێشهاتەکان، کێشە و گرفتەکانی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ بەتایبەتی شایستە داراییەکان و مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان".