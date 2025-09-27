شاخەوان عەبدوڵڵا: هەڵبژاردنی داهاتووی عێراق پێویستی بە یەکڕیزیی کوردە

پێش کاتژمێرێک

جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لە کەرکووک، چەندین پرسی گرنگی پەیوەست بە دۆخی سیاسی و ئابووریی هەرێمی کوردستان و عێراقی خستەڕوو.

شەممە 27ـی ئەیلوولی 2025، شاخەوان عەبدوڵڵا، جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، سەبارەت بە سەردانەکانی بۆ لای لایەنە سیاسییە کوردییەکان لە کەرکووک ڕایگەیاند: "ئەمڕۆ زنجیرە سەردانێکمان هەیە بۆ لای حیزب و لایەنە کوردستانییەکان لە شاری کەرکووک، بۆ ئاڵوگۆڕکردنی بیروڕا لەسەر پێشهاتە نێودەوڵەتی، هەرێمی و ناوخۆییەکان، بەتایبەت ئەوانەی پەیوەستن بە بەغدا و کەرکووکەوە."

یەکڕیزی بۆ هەڵبژاردنەکان

سەبارەت بە هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی عێراق، جێگری سەرۆکی پەرلەمان نیگەرانیی خۆی دەربڕی لەوەی کە کورد نەیتوانیوە بە لیستێکی هاوبەش بەشداری بکات و گوتی: "بەداخەوە نەتوانرا لیستێکی هاوبەش دروست بکرێت، بەڵام هێشتا دەرفەت ماوە کە بتوانین کەمترین دەنگی کورد لەم شارەدا بەفیڕۆ نەچێت." ئاماژەی بەوەش دا کە لە هەڵبژاردنی پێشووی ئەنجوومەنی پارێزگاکان، کورد نەیتوانی نیوەی کورسییەکان بەدەست بهێنێت، بۆیە هیوای خواست ئەمجارە هەڵوێستێکی یەکگرتوو هەبێت.

دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوت

شاخەوان عەبدوڵڵا دەستپێکردنەوەی هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستانی بە "دەستکەوتێکی گرنگ" ناوبرد و گوتی: "دوای ڕێککەوتنەکە، هەرێمی کوردستان دەچێتەوە ناو هاوکێشەی نەوتی جیهانی. ئەمەش بۆ هەرێمی کوردستان و مووچەخۆران گرنگە، چونکە بابەتی مووچە بەسترابووەوە بە هەناردەکردنی نەوتەوە." ڕوونی کردەوە کە داهاتی نەوت دەچێتە چوارچێوەی داهاتی فیدراڵی و لە بەرامبەردا مووچەی فەرمانبەران دابین دەکرێت و ئاشکرای کرد کە مووچەی مانگی هەشت نێردراوە.

کێشەی زەوییەکانی تۆپزاوا

لەبارەی هەڕەشەکانی سوپای عێراق بۆ دابەشکردنی زەوی لە گوندی تۆپزاوای کەرکووک لەسەر سەرباز و ئەفسەرانی عێراقی، جێگری سەرۆکی پەرلەمان ڕایگەیاند: "ئێمە نووسراوان ئاراستەی وەزارەتی بەرگری کردووە. دوای دەرچوونی یاسای هەڵوەشاندنەوەی بڕیارەکانی ئەنجوومەنی سەرکردایەتی، هاوکات وەزارەتی بەرگری خاوەندارێتیی ئەو زەوییانەی لەدەستداوە و گرێبەستەکان هەڵوەشاونەتەوە و زەوییەکان بۆ خاوەنەکانیان دەگەڕێنرێنەوە." ناوبراو ئەم هەنگاوەی بە "دەرگایەکی گەورەی گەندەڵی" ناوبرد و جەختی کردەوە کە ڕێگری لێدەکەن.

شاخەوان عەبدوڵڵا دووپاتی کردەوە کە پێشهاتەکان وا دەخوازن لایەنە کوردییەکان لە کەرکووک و ناوچەکانی دیکە بۆچوون و هەڵوێستەکانیان یەک بخەن، بەتایبەت لەبەردەم هەڵبژاردنی داهاتوودا.