مەسرور بارزانی: بۆ پاراستنی سەر و ماڵی هاووڵاتییانمان، ڕێبەری سەلامەتیمان ڕاگەیاند
سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، ڕێبەری سەلامەتی بەشێکە لە ستراتیژیی گشتیی حکوومەت بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی ژیانی هاووڵاتییان بەشێویەکی باشتر و پارێزراوتر.
مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی:ئەمڕۆ یەکشەممە 28ی ئەیلوولی 2025، لە چوارچێوەی هەوڵە بەردەوامەکانمان بۆ پاراستنی سەر و ماڵی هاووڵاتییانمان، ڕێبەری سەلامەتیمان ڕاگەیاند.
سەرۆکی حکوومەت ئاماژەی بەوەش داوە، ئەمە بەشێکە لە ستراتیژیی گشتیی حکوومەت بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی ژیانی هاووڵاتییان و خزمەتکردنیان بە شێوەیەکی باشتر و پارێزراوتر.
هەر ئەمڕۆ بە چاودێری و ئامادەبوونی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان؛ 'ڕێبەری سەلامەتی' لە لایەن وەزارەتی ناوخۆوە ڕاگەیەنرا.
لە چوارچێوەی ڕێوڕەسمەکە، سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان خەڵاتی ڕێزلێنانی پێشکەشی سەرۆک و ئەندامانی لیژنەی باڵای ئامادەکردنی "ڕێبەری سەلامەتی" کرد کە زیاتر لە چوار ساڵ بوو، سەرقاڵی ئامادەکردنی ڕێبەرەکە بوون.
Today, as part of our efforts to protect the lives and safety of our citizens, we launched the safety regulation handbook.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) September 28, 2025
This is a key part of the government’s strategy to improve quality of life and deliver better and safer services to the people of Kurdistan. pic.twitter.com/vhv76RcRMq