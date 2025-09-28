سیاسی

مەسرور بارزانی: بۆ پاراستنی سەر و ماڵی هاووڵاتییانمان، ڕێبەری سەلامەتیمان ڕاگەیاند

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، ڕێبەری سەلامەتی بەشێکە لە ستراتیژیی گشتیی حکوومەت بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی ژیانی هاووڵاتییان بەشێویەکی باشتر و پارێزراوتر.

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی:ئەمڕۆ یەکشەممە 28ی ئەیلوولی 2025، لە چوارچێوەی هەوڵە بەردەوامەکانمان بۆ پاراستنی سەر و ماڵی هاووڵاتییانمان، ڕێبەری سەلامەتیمان ڕاگەیاند.

سەرۆکی حکوومەت ئاماژەی بەوەش داوە، ئەمە بەشێکە لە ستراتیژیی گشتیی حکوومەت بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی ژیانی هاووڵاتییان و خزمەتکردنیان بە شێوەیەکی باشتر و پارێزراوتر.

هەر ئەمڕۆ بە چاودێری و ئامادەبوونی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان؛ 'ڕێبەری سەلامەتی' لە لایەن وەزارەتی ناوخۆوە ڕاگەیەنرا. 

لە چوارچێوەی ڕێوڕەسمەکە، سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان خەڵاتی ڕێزلێنانی پێشکەشی سەرۆک و ئەندامانی لیژنەی باڵای ئامادەکردنی "ڕێبەری سەلامەتی" کرد کە زیاتر لە چوار ساڵ بوو، سەرقاڵی ئامادەکردنی ڕێبەرەکە بوون. 

 
 
