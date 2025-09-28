نێچیرڤان بارزانی و سەرۆکی هاوپەیمانیی عەزم پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدایان تاوتوێ کرد

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی هەرێمی کوردستان و سەرۆکی هاوپەیمانیی عەزم هەڵبژاردنی گشتیی داهاتووی عێراق، پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا و دۆخی پێکهاتەکان لە عێراق، تاوتوێ کرد و هاوڕا بوون لەسەر گرنگیی چارەسەرکردنی کێشەکانی وڵات بەتایبەتی کێشەکانی هەولێر و بەغدا.

سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ یەکشەممە 28ـی ئەیلوولی 2025، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، پێشوازیی لە موسەننا سامەڕائی سەرۆکی هاوپەیمانیی عەزم کرد.

سەرۆکایەتی هەرێم ڕایگەیاندووە، لە دیدارێکدا دۆخی سیاسیی عێراق و هەڵبژاردنی گشتیی داهاتووی عێراق، پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا و دۆخی پێکهاتەکان لە عێراق، تاوتوێ کران.

بەگوێرەی ڕاگەیندراوەکە، هەردوولا جەختیان لە گرنگیی هاریکاریی هاوبەش و کاری پێکەوەیی لە نێوان تەواوی پێکهاتەکانی عێراق کردەوە کە ئارامی و سەقامگیریی وڵات دەپارێزێت. هەروەها هاوڕا بوون لەسەر گرنگیی چارەسەرکردنی کێشەکانی وڵات بەتایبەتی کێشەکانی هەولێر و بەغدا.

سەرۆکایەتی هەرێم دەشڵێت: لە تەوەرێکی دیکەی دیدارەکەدا هەردوولا بەشداریی هێز و لایەنە سیاسییەکان و پێکهاتەکانی عێراق لە هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراقدا بە پێویست زانی بۆ سەرکەوتنی هەڵبژاردن و پرۆسەی سیاسی لە وڵات.