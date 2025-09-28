بڕیاری كۆتایی لەبارەی یارییەكەی زاخۆ و قادسیەی كوێتێ درا

یاریگەی یانەی دهۆك بۆ بەڕێوەچوونی یاریی زاخۆ و قادسیە دیاریكرا

پێش کاتژمێرێک

بەگوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24 بڕیاردراوە یارییەكەی زاخۆ بەرامبەر قادسیەی كوێتێ لە چامپیۆنزلیگی كەنداو لە یاریگەی یانەی دهۆك بكرێت.

ئەمڕۆ یەكشەممە، 28 ئەیلوولی 2025، لێژنەیەك لە خولی یانەكانی كەنداوی عەرەبی سەردانی یاریگەی یانەی زاخۆی كردووە و یاریگایەكە بەشێوەیەكی رێكوپێك نۆژەن كراوەتەوە بەڵام چیمەنی یاریگەكە نوێیە و لێژنەكە پێیوابووە هێشتا یاریگایەكە 100% بۆ یاریكردن بەردەست نییە.

بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی دەست كوردستان24 كەوتووە، فیدراسیۆنی تۆپی پێی كەنداوی عەرەبی بڕیاریداوە یارییەكە لە یاریگەی یانەی دهۆك بكرێت، بەڵام هێشتا بە فەرمی راینەگەیاندووە و بەرپرسانی یانەی زاخۆش لە هەوڵدان لێژنەكە رازی بكەن یارییەكە لە یاریگەی زاخۆ بكرێت، بەڵام بە رێژەیەكی زۆر یاریگەی یانەی دهۆك بۆ یاریی زاخۆ و قادسیەی كوێتی یەكلایی بووەتەوە.

زاخۆ یەكەمجارە بە فەرمی بەشداریی پاڵەوانێتییەكی دەرەوەی عێراق دەكات و بڕیاریشە یەكەمین یاریی خۆی لە چامپیۆنزلیگی كەنداو لە رۆژی 30ـی ئەم مانگە كە دەكاتە سێشەممەی داهاتوو لە یاریگەی یانەی دهۆك رووبەڕووی قادسیەی كوێتی بێتەوە.

زاخۆ دوای ئەم یارییە، لە رۆژی 22ـی مانگی داهاتوو گەشتی بەحرێن دەكات و رووبەڕووی یانەی سترەی ئەو وڵاتە دەبێتەوە، پاشان لە گەڕی سێیەمی قۆناغی كۆمەڵەكانی چامپیۆنزلیگی كەنداو، زاخۆ بۆ یەكەمجار لە نێو یاریگەی خۆی لە خولی یانەكانی كەنداو لە یاریگەی خۆی لە رۆژی 4/11/2025 میوانداریی یانەی عەینی ئیماراتی دەكات، دواتر لە رۆژی 23/12/2025 لە یاریی گەڕانەوە لە ئیمارات دەبێتە میوانی عەین، لە یارییەكی دیكەیشدا زاخۆ رۆژی 10ـی شوباتی 2026 لە یاریی چوون دەبێتە میوانی قادسیەی كوێتی.

زاخۆ دوایین یاریی لە قۆناغی كۆمەڵەكانی خولی یانە پاڵەوانەكانی كەنداو لە رۆژی 18ـی شوباتی 2026 لەنێو یاریگەی خۆی بەرامبەر سترەی بەحرێنی دەكات.

خولی یانە پاڵەوانەكانی كەنداو بە بەشداریی نوێنەری هەشت وڵاتی كەنداوی عەرەبی دەكرێت، زاخۆ وەكو نوێنەری عێراق لە كۆمەڵەی یەكەم و شانبەشانی یانەكانی عەینی ئیماراتی، قادسیەی كوێتی و سترەی بەحرێنی یاریی دەكات.

كۆمەڵەی دووەم لە یانەكانی رەیانی قەتەری، شەبابی سعوودی، نەهزەی عومانی و حەزرەمووتی یەمەنی پێك دێت. دهۆك ساڵی رابردوو بۆ یەكەمجار لە مێژووی عێراق توانی نازناوی خولی یانە پاڵەوانەكانی كەنداو بباتەوە.