دێمبێلێ: لە گەڕەكێكی هەژارنشینەوە پێگەیشتم و باڵۆن دۆرم بردەوە

دێمبێلێ: من و بێنزێما لە شەقامەكانەوە هاتین و باڵۆن دۆرمان بەدەستهێنا

پێش دوو کاتژمێر

هەفتەیەک دوای تێپەڕبوونی ڕێوڕەسمی بەخشینی خەڵاتی باڵۆن دۆر هێشتا دەنگدانەوە و كاردانەوەكانی خەڵاتەكە بەردەوامە و عوسمان دێمبێلێ دەڵێت: من منداڵێكی هەژار و زەلیلی سەرشەقامەكان بووم و توانیم خەڵاتی باڵۆن دۆر ببەمەوە، ئەمەش بەڵگەی ئەوەیە كە هەر كەسێك هەوڵ بدات دەتوانێت خەونەكانی بێنێتە دی.

عوسمان دێمبێلێ ئەستێرەی یانەی پاریس سانجێرمان بووە شەشەمین یاریزانی فەرەنسی خەڵاتی باڵۆن دۆر بباتەوە، هاوكات لویز ئێنریكی راهێنەری پاریس سانجێرمانیش توانی خەڵاتی یوهان كرۆیف بۆ باشترین راهێنەری جیهان بەدەستبهێنێت دوای ئەوەی توانی 5 نازناوی ئەورووپا بباتەوە، ئەمەش بۆ یەكەمجار بوو لە مێژووی یانەكەدا رووبدات.

عوسمان دێمبێلێ لە دوای رایمۆن كۆپا، جان پیێر، میشێڵ پلاتینی، زەینەدین زیدان و كەریم بێنزێما بووە شەشەمین یاریزانی فەرەنسی باڵۆن دۆری بردووەتەوە كە بە هەر هەموویان شەشجار ئەو خەڵاتەیان بەدەستهێناوە.

عوسمان دێمبێلێ لە نوێترین لێدوانی دا دەڵیت: "من لە دوای كەریم بێنزێما دووەمین یاریزانی فەرەنسام كە لەسەر شەقامەكانەوە پێگەیشتم و لە گەڕەكێكی هەژارنشین و پەراوێزخراو توانیم خەڵاتی باشترین یاریزانی جیهان ببەمەوە.

لەنێو بەربژێرانی باڵۆن دۆری 2025 یەكەمجاربوو 3 یاریزانی بە ڕەسەن عەرەبی تێدا بوو كە پێكهاتبوون لە محەمەد سەڵاح كاپتنی هەڵبژاردەی میسر، ئەشرەف حەكیمی كاپتنی هەڵبژاردەی مەغریب، جگە لەمەش براوەی باڵۆن دۆر عوسمان دێمبێلێ بوو كە لە دایكێكی مۆڕیتانی ـ سەنیگالی) لە دایكبووە و لامین یامالیش دووەم باشترین یاریزانی جیهان بە رەسەن مەغریبیە و بەربژێری سەرەكی بوو بۆ بردنەوەی خەڵاتەكە.