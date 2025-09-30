ئەمڕۆ پارەی گەنمی جووتیارانی سنووری سلێمانی و هەڵەبجە دابەش دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ سێشەممە، 30ـی ئەیلوولی 2025، نەسرین ئەحمەد، بەڕێوەبەری سایلۆکانی سلێمانی، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: "ئێمە لە 10ـی حوزەیرانەوە دەستمان بە وەرگرتنی گەنمی جووتیاران کردووە، تاوەکوو 13ـی تەممووزی 2025. بەڵام لەو کاتەوە تاوەکوو ئێستا پارەی گەنمی جووتیاران نەگەیشتووەتە هەرێمی کوردستان."

گوتیشی: "ئەو پارەیەی ئێستا گەیشتووەتە دەستمان، بڕی 25 ملیار دینارە بۆ سنووری سلێمانی و هەڵەبجە. ئەو بڕە پارەیەمان بەسەر هەر شەش سایلۆکەدا بە شێوەیەکی ڕێژەیی دابەش کردووە."

ئاماژەی بەوەشدا، "بڕە پارەکە بۆ ئەو جووتیارانەیە کە لە یەک تۆن تاوەکوو 50 تۆن گەنمیان لێ وەرگیراوە و ئەمڕۆش نزیکەی 100 جووتیار چەکی پارەی گەنمەکەیان وەرگرتووە."

نەسرین ئەحمەد ڕاشیگەیاند، "ئەو جووتیارانەی کە بڕی گەنمیان لە 51 تۆن زیاتریان لێ وەرگیراوە، پارەکەیان لەگەڵ مووسڵ، سەلاحەدین و کەرکووکدا هەرێمی کوردستانیش وەری دەگرێت."

پێشتر، نەوزاد شێخ کامیل، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ماوەی هەفتەیەکە 57 ملیار دیناریان بۆ ناردووین، لەم ڕێژەیە 25ـی ملیاری بۆ سلێمانییە 20ـی بۆ هەولێرە و 12شی بۆ دهۆکە.

ئەم ساڵ حکوومەتی عێراق 400 هەزار تۆن گەنمی جووتیارانی هەرێمی کوردستانی بە نرخی 850 هەزار دینار بۆ هەر تۆنێک وەرگرت، کە بەهاکەی 340 ملیار دینارە.

ئەو بڕە گەنمەی لە لای جووتیارانی هەرێمی کوردستان مابووەوە، لە لایەن هەردوو کۆمپانیای ناوخۆیی، "خۆشناو و قەیوان"ـەوە لە جووتیاران وەرگیرا.