کەشناسیی هەرێم: ئەگەری کەمێک خۆڵبارین هەیە و پلەکانی گەرماش نزم دەبنەوە

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و پێشبینی دەکات پلەکانی گەرما نزم ببنەوە و ئەگەری خۆڵبارینیش هەیە.

لە پێشبینییەکانی کەشناسیی هەرێمدا هاتووە، کەشی ئەمڕۆ سێشەممە 30- 09- 2025، ئاسمان ساماڵ دەبێت، لەگەڵ ئەگەرى بوونى خۆڵبارین بە تایبەت لە باشوورى هەرێم و کەرکووک و گەرمیان. هەروەها پلەکانی گەرما کەمێک نزم دەبنەوە. 

کەشناسی ئاماژەی بەوەش داوە، پێشبینی دەکرێت کەشی سبەی چوارشەممە، 1-10-2025، ئاسمان ساماڵ بێت و پلەکانی گەرماش 1 تا 3 پلە نزم بێتەوە بەراورد بە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی

هەولێر : 31 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 31 پلەی سیلیزی

دهۆک : 31 پلەی سیلیزی

زاخۆ :32 پلەی سیلیزی

ئامێدی : 27 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 32 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 33 پلەی سیلیزی 

هەڵەبجە : 31 پلەی سیلیزی

سۆران : 30 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 22 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 35 پلەی سیلیزی

 

 

 
 
