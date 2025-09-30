کەشناسیی هەرێم: ئەگەری کەمێک خۆڵبارین هەیە و پلەکانی گەرماش نزم دەبنەوە
بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و پێشبینی دەکات پلەکانی گەرما نزم ببنەوە و ئەگەری خۆڵبارینیش هەیە.
لە پێشبینییەکانی کەشناسیی هەرێمدا هاتووە، کەشی ئەمڕۆ سێشەممە 30- 09- 2025، ئاسمان ساماڵ دەبێت، لەگەڵ ئەگەرى بوونى خۆڵبارین بە تایبەت لە باشوورى هەرێم و کەرکووک و گەرمیان. هەروەها پلەکانی گەرما کەمێک نزم دەبنەوە.
کەشناسی ئاماژەی بەوەش داوە، پێشبینی دەکرێت کەشی سبەی چوارشەممە، 1-10-2025، ئاسمان ساماڵ بێت و پلەکانی گەرماش 1 تا 3 پلە نزم بێتەوە بەراورد بە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی
هەولێر : 31 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 31 پلەی سیلیزی
دهۆک : 31 پلەی سیلیزی
زاخۆ :32 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 27 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 32 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 33 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 31 پلەی سیلیزی
سۆران : 30 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 22 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 35 پلەی سیلیزی