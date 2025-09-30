لە عەینکاوە چوارەمین پێشانگای کتێب کرایەوە

پێش 43 خولەک

ئەمڕۆ سێشەممە، 30ـی ئەیلوولی 2025، کوردۆ ڕەمزی، بەڕێوەبەری گشتیی هونەر و ڕۆشنبیری سریانی، تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: "چوارەمین پێشانگای کتێب لە شارۆچکەی عەینکاوە کراوەتەوە و نزیکەی 30 چاپەمەنی تێیدا کتێبەکانیان نمایش دەکەن."

کوردۆ ڕەمزی گوتی: "لە پێشانگاکەدا بە هەزاران کتێب بە زمانەکانی کوردی، عەرەبی و ئینگلیزی نمایش کراوە و خواستێکی زۆریش لەسەر کتێبی سریانی هەیە. زۆربەی کتێبەکان پێکهاتوون لە کتێبی مێژوو، فەلسەفە، شیعر، ڕۆمان، چیرۆکی منداڵان، پەروەردە و فێرکردنی منداڵان و ئایینی. هەروەها کتێبی مێژووی میزۆپۆتامیا و مێژووی سریانی و هەندێک کتێبی کەنیسەش لە خۆ دەگرێت، چونکە دوو کەنیسە لەگەڵمان لەم پێشانگایەدا بەشدارن."

ئاماژەی بەوەشدا، "ئەم پێشانگایە تەنیا نمایشی کتێب نییە، بەڵکو میهرەجانێکە و کۆڕی شیعری، مۆسیقا و گۆرانیش لەخۆ دەگرێت. پانێلیشی تێدایە دەربارەی شوناسی ئێمە (کلدان، سریان، ئاشووری). پانێلەکانیش دەربارەی زمان و ئەدەبی سریانی و هەندێک لە پانێلەکانیش دەربارەی پتەوکردن و پێکەوەژیانە. کتێب ئاوێنەی شوناسە، هەموو مرۆڤێکیش شوناسی خۆی هەیە."

ڕوونیشی کردەوە، "پێشانگاکە ڕۆژانە لە کاتژمێر 5ـی ئێوارە تاوەکوو 9ـی ئێوارە کراوەیە و بۆ ماوەی یەک هەفتەش بەردەوام دەبێت و ڕۆژانەش 20 شاعیر تێیدا بەشدار دەبن بە خوێندنەوەی شیعر. هەروەها وەک بەڕێوەبەرایەتی هونەر و ڕۆشنبیری سریانییەکان چەند کتێبێکیشمان بۆ نووسەرە سریانییەکان چاپ کردووە."

بەڕێوەبەری گشتیی هونەر و ڕۆشنبیری سریانی، ئاشکرای کرد، "سبەی چوارشەممە تیپێکی ئۆرکێسترا لە شەقامێکی عەینکاوە بەشداری پێشانگاکە دەکات."