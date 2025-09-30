وەزارەتی پێشمەرگە و هێزەکانی ئەمریکا هەنگاوەکانی یەکخستنی هێزی پێشمەرگە تاوتوێ دەکەن
وەزارەتی پێشمەرگە، لەگەڵ هێزەکانی ئەمەریکا و هاوپەیمانان، تاوتوێی هەنگاوەکانی یەکخستنی هێزی پێشمەرگەی کوردستان دەکەن.
بەپێی ڕاگەیەندراوێکی وەزارەتی پێشمەرگە، ئەمڕۆ سێشەممە 30ـی ئەیلوولی 2025، فەریق ڕوکن عیسا عوزێر، سەرۆکی ئەرکانی وەزارەتی پێشمەرگە، لەگەڵ کۆڵۆنێڵ دێک پایلویک، بەرپرسی نووسینگەی هاریکاری ئاسایش لەکونسوڵخانەی گشتی ئەمریکا لە هەولێر کۆبووەوە.
بەپێی ڕاگەیەندراوەکە، لە کۆبوونەوەکەدا دواین هەوڵەکانی وەزارەتی پێشمەرگە لەپڕۆسەی دووبارە یەکخستنەوەی یەکە و هێزە جیاوازەکانی پێشمەرگە و هەڵسەنگاندن بۆ چۆنییەتی بەڕێوەچوونی پرۆسەی یەکخستنەوە، گفتوگۆیان لەبارەوە کراوە، هاوکات قۆناغەکانی جێبەجێکردنی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی نێوان وەزارەتی پێشمەرگە و وەزارەتی بەرگریی ئەمریکا تیشکیان خرایە سەر، هەردوولا هاوڕا بوون لە سەر جێبەجێکردنی بڕگە و خاڵەکانی ناو کارنامەکە.
وەزارەتی پێشمەرگە ڕایگەیاندووە، فەریقی ڕوکن عیسا عوزێر لە کۆبوونەوەکەدا دووپاتی ئەوەی کردووەتەوە، پابەندن بە پڕۆسەی چاکسازی و ڕێکخستنەوەی هێزی پێشمەرگە و بەردەوامیش دەبن تاکوو پڕۆسەکە بەتەواوی بە ئەنجام دەگەیەنن.
ڕاگەیەندراوەکەی وەزارەتی پێشمەرگە ئاشکرای کردووە، فەریقی ڕوکن عیسا عوزێر و کۆڵۆنێڵ دێک پایلویک، کۆکبوون لەسەر هەماهەنگی و گرنگیدانی زیاتر بە پەیوەندییەکانی نێوان وەزارەتی پێشمەرگە و هێزەکانی ئەمریکا و هێزی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە هەرێمی کوردستان بۆ بەئەنجام گەیاندنی کۆی ئەو پرۆسەیەی کە وەزارەتی پێشمەرگە بەپاڵپشتی تەواوی حکوومەتی هەرێمی