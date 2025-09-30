سۆمۆ ڕۆژانە 160 هەزار بەرمیل نەوتی کوردستان دەفرۆشێت

پێش کاتژمێرێک

کۆمپانیای بەبازاڕکردنی نەوتی عێراق(سۆمۆ) ، ڕۆژانە 160 هەزار بەرمیل نەوتی هەرێمی کوردستان دەفرۆشێت و بڕیارە بڕەکەش زیاد بکات.

ئاژانسی ڕۆیتەرز بڵاوی کردەوە، عێراق ڕۆژانە 150 بۆ 160 هەزار بەرمیل نەوتی هەرێمی کوردستان لەبەندەری جەیهانەوە دەفرۆشێت.

ئاژانسی ڕۆیتەرز لەسەر زاری دوو سەرچاوەی باڵای عێراقییەوە ئاشکرای کردووە، عێراق تێکڕای ڕۆژانە، 150 بۆ 160 هەزار بەرمیل نەوتی کوردستان لەڕێگەی بەندەری جەیهانی تورکییەوە دەفرۆشێت، لەچەند ڕۆژی داهاتووشدا تێکڕای هەناردەی لەبۆری کوردستانەوە زیاتر دەکات.

بەگوێرەی ئەو دوو سەرچاوەیە، تێکڕای هەناردەی نەوتی عێراق بەهۆی هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان ئێستا گەیشتووەتە 3 ملیۆن و 600 هەزار بەرمیل نەوتی ڕۆژانە.