حەوت سەرکردەی چوارچێوەی هەماهەنگی شیعە خۆیان بۆ پۆستی سەرۆک وەزیرانی داهاتووی عێراق ئامادە دەکەن

پێش 57 خولەک

ناکۆکی و ململانێی سیاسی لەنێو چوارچێوەی هەماهەنگی شیعەدا بۆ بەدەستهێنانی پۆستی سەرۆک وەزیرانی داهاتووی عێراق چڕتر دەبێتەوە و بەپێی زانیارییەکانی کوردستان24، حەوت سەرکردەی دیاری شیعە خۆیان بۆ وەرگرتنی ئەو پۆستە ئامادە دەکەن.

ئەم ململانێیە لە کاتێکدایە کە هێشتا زیاتر لە مانگێک ماوە بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق. ئەو حەوت سەرکردەیەی کە ناویان هاتووە بریتین لە:محەممەد شیاع سوودانی، نووری مالیکی، هادی عامری، قاسم ئەعرەجی، عەبدولحوسێن عەبتان، فالح فەیاز، حەیدەر عەبادی.

محەممەد شیاع سوودانی هەوڵەکانی چڕ کردووەتەوە و هاوپەیمانێتییەکی گەورەی پێک هێناوە بە مەبەستی مسۆگەرکردنی خولی دووەمی سەرۆکایەتییەکەی.

خالید وەلید، سەرکردە لە هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان، ئاماژەی بەوە دا، کێبڕکێیەکی توند لەنێو سەرکردە سیاسییەکانی چوارچێوەی هەماهەنگیدا هەیە بۆ گەیشتن بە پۆستی سەرۆک وەزیرانی داهاتوو. هەروەها گوتیشی، "سوودانی توانیویەتی خزمەتگوزاری پێشکەش بکات و ڕەزامەندی هاووڵاتییانی عێراقی بەدەست بهێنێت."

لە لایەکی دیکەوە، فەتاح شێخ، سەرکردە لە ڕەوتی نیشتمانیی شیعە، ڕایگەیاند، "چوارچێوەی هەماهەنگی چەندین ئەجێندای جیاوازی هەیە و گەیشتن بە ڕێککەوتن لەسەر یەک کاندید بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران لەنێوان خۆیان و لەگەڵ لایەنە کورد و سوننەکاندا کارێکی ئاسان نابێت." دەشڵێت: "پێم وانییە هەڵبژاردن هەر بەڕێوە بچێت."

هاوکات، ڕەوتی سەدر بە سەرۆکایەتیی موقتەدا سەدر، کە لە دەرەوەی کێبڕکێکەیە، بانگەشەی ئەوە دەکات کە لایەنگرانیان بەشداری لە پرۆسەی دەنگدان ناکەن، چونکە پێیانوایە هەڵبژاردن ئەنجام نادرێت و ئەگەریش بکرێت، ئەنجامەکەی هەڵدەوەشێتەوە.

بڕیارە لە 11ی تشرینی دووەمی ئەمساڵ، پرۆسەی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق بەڕێوە بچێت، بە بەشداری 160 هاوپەیمانی حزب و کاندیدی سەربەخۆ، کە حەوت هەزار و 900 کەندین پێشبڕکێی بەدەستهێنانی 329 کورسی پەرلەمان دەکەن.