پەیامنێری کوردستان24: ئەمڕۆ مووچە دەخرێتە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی

وەزیری دارایی عێراق واژۆی لەسەر خەرجکردنی مووچەی مانگی تەممووزی هەرێمی کوردستان کرد. بەگوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24ـیش، ئەمڕۆ مووچەکە دەخرێتە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی.

شڤان جەباری، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا ڕایگەیاند "ئەمڕۆ سێشەممە، 30ـی ئەیلوولی 2025، تەیف سامی، وەزیری دارایی عێراق، واژۆی لەسەر خەرجکردنی مووچەی مانگی تەممووز (حەوت)ـی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان کرد کە سەرووی یەک تریلیۆن دینارە."

پەیامنێری کوردستان24 ئاماژەی بەوەش دا "چاوەڕێ دەکرێت هەر ئەمڕۆ سێشەممە، وەزارەتی دارایی فیدراڵ، مووچەکە بخاتە سەر هەژماری بانکیی وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق."

ئەمە لە کاتێکدایە، ڕۆژی پێنجشەممە، 25ـی ئەیلوولی 2025، داهاتی نانەوتیی هەرێمی کوردستان بۆ مانگی تەموووزی ساڵی 2025 کە بڕەکەی 120 ملیار دینار بوو، بەشێوەی کاش خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ لە لقی هەولێری بانکی ناوەندی عێراق.