قەتەر: حەماس تاوتوێی پلانی ئەمەریکا بۆ ڕاگرتنی شەڕ دەکات

پێش دوو کاتژمێر

گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی قەتەر ڕایگەیاند، ئامانجمان کۆتاییهێنانە بە جەنگی غەززە و برسیکردنی هاووڵاتیانی فەڵەستین.

ماجد ئەنساری، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی قەتەر لە ڕاگەیەندراوێکدا گوتی: پابەندبوونی ئەمەریکا بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگ لە کەرتی غەززە بەرز دەنرخێنین، ئامانجیشمان کۆتاییهێنانە بە جەنگ بە برسیکردنی غەززەییەکانە.

ماجد ئەنساری ئاماژەی بەوەشدا، قەتەر و میسر پلانێکیان بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگ لە غەززە ڕادەستی حەماس کردووە و شاندی حەماسیش بەڵێنی داوە لێی بکۆڵێتەوە، لە یەکەم ڕۆژەوە پابەند بووین بە کارکردن بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگ و گەیاندنی یارمەتی و ڕاگرتنی پەرەسەندنەکان.

گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی قەتەر باسی لەوەش کرد، شاندی دانوستانکاری حەماس بەڵێنی دا پلانی ئەمەریکا تاوتوێ بکات و هێشتا کات زووە بۆ وەڵامدانەوە، دەشڵێت: قەتەر لە یەکەم ڕۆژەوە هیچ هەوڵێکی بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگی غەززە یان پشتگیریکردنی دانیشتوانەکەی دوا نەخستووە.

لەباسی هێرشی سەر قەتەر، ماجد ئەنساری گوتی: لە یەکەم ڕۆژی دەستدرێژی سەر قەتەر، سەرنجمان خستووەتە سەر سەلامەتی خاکمان و سەروەریمان، نابێت ئەو هێرشانە دووبارە ببنەوە و وڵاتەکەمان بکرێتە ئامانج، جەختیشی کردەوە، یەکەم هەنگاو سەبارەت بە پلانی کۆتاییهێنان بە جەنگی غەززە، ڕێککەوتنی نێوان هەموو لایەنەکانە.

ڕوونیشی کردەوە، ئەوەی لە سەرۆکی ئەمەریکا دۆناڵد ترەمپ بیستومانە ئەوەیە، کە سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل، بنیامین ناتانیاهۆ پلانەکەی ترەمپی قوبوڵکردووە دەربارەی ڕاگرتنی شەڕی غەززە.

ئەمە لە کاتێکدایە ماڵپەڕی هەواڵی ئەکسیۆس، بەشێک لە پلانەکەی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکای لەبارەی کۆتاییهێنان بە شەڕی غەززە بڵاوکردووەتەوە کە ئەمانەن.

- ئاگربەستێکی هەمیشەیی لەنێوان حەماس و گرووپە چەکدارەکانی دیکەی فەڵەستین لەگەڵ سوپای ئیسرائیل بکرێت.

- کشانەوەی سوپای ئیسرائیل لە تەواوی کەرتی غەززە بەشێوەی هەنگاو بە هەنگاو.

- دەبێت دوای 48 کاتژمێر لە جێبەجێکردنی ئاگربەست، سەرجەم بارمتە ئیسرائیلییەکانیان ئازاد بکرێن.

- هێزە ئەمنییەکانی فەڵەستینی هاوشانی سەربازانی وڵاتانی عەرەبی و ئیسلامی ئاسایشی کەرتی غەززە دەپارێزن.

- ئیسرائیل دەبێت نزیکەی 250 دیلی فەڵەستنی ئازاد بکات کە بە تاوانی کوشتنی خەڵکی ئیسرائیل سزای زیندانی تاهەتایی دراون، هاوکات نزیکەی دوو هەزار فەڵەستنی دیکەش ئازاد بکرێن کە لە دوای هێرشەکانی 7ـی ئۆکتۆبەری 2003ـەوە دەستگیرکراون.

- پلانی دوای کۆتایی هاتنی شەڕ و میکانیزمی بەڕێوەبردنی غەززە بەبێ حەماس، ئەنجوومەنێکی نێودەوڵەتی و عەرەبی بە بەشداری نوێنەری دەسەڵاتی فەڵەستنی دەبێت، کە حکوومەتێکی سەربەخۆی تەکنۆکراتیی فەڵەستنی دەبێت لە غەززە.

- دەبێت وڵاتانی عەرەبی و ئیسلامی پشتیوانی دارایی دووبارە ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدانی غەززە بکەن.

- دەسەڵاتی فەڵەستنی دەبێت بەشدارییەکی ڕێژەیی لە میکانیزمی ئیدارەی نوێی غەززە هەبێت.

- دەبێت بزووتنەوەی حەماس و کەرتی غەززە لە چەکداماڵدرێت، هەروەها هەموو چەکە قورسەکان و تونێلەکانی لەنێو ببرێن.

- ئەو ئەندامانەی حەماس کە ئارەزووی مانەوە لە غەززە و دوورکەوتنەوە لە توندوتیژی دەکەن، دەبێت ببەخشرێن، ئەوانەی دیکەش دەبێت ڕێڕەوێکی پارێزراویان بۆ بکرێتەوە لە غەززە دەربچن.

- کەرتی ڕۆژئاوای فەڵەستن بە ئیسرائیلەوە نا لکێندرێت و نابێت هیچ بەشێکی غەززەش داگیر بکات.

- ئیسرائیل بۆی نییە جارێکی دیکە و لە داهاتووشدا هێرشی سەر قەتەر بکاتەوە.

- چاکسازیی ڕیشەیی و فراوانی دەسەڵاتی فەڵەستینی دەبێتە بنەمایەک بۆ هەنگاوی داهاتووی دامەزراندنی دەوڵەتی فەڵەستن.