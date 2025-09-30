پەرلەمانی کوردستان ئامادەکاری دەکات بۆ بەڕێوەچوونی دانیشتنەکانی

پێش کاتژمێرێک

سەرچاوەیەک لە پارتی دیموکراتی کوردستان، ڕایگەیاند: لێکنزیکبوونەوەی باش لەنێوان پارتی و یەکێتیی هەیە و لە دوو هەفتەی داهاتوو پەرلەمانی کوردستان دەست بە دانیشتنەکانی دەکاتەوە.

سامان ئەحمەد، بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی پەرلەمانی کوردستان، ئەمڕۆ سێشەممە، 30ـی ئەیلوولی 2025، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: ستافی پەرلەرمانی کوردستان هەموو ئامادەکارییەکی کردووە، بۆ بەڕێوەچوونی تەواوکاری دانیشتنی یەکەمی پەرلەمان.

بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی پەرلەمانی کوردستان، گوتی: هەرکاتێک لایە سیاسییەکان ڕێککەوتن لەڕێگەی دیوانی پەرلەمانی کوردستانەوە ئامادەکاری دەکرێت بۆ بەڕێوەچوونی، کاتێکی زۆری کەمی پێویستە لە چەند کاتژمێرێکی کەمدا لایەنی هونەری و تەواوی ئامادەکارییەکان دەکرێن.

هەروەها ئاماژەی بەوە کرد،دانیشتنی یەکەمی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان بە کراوەی ماوەتەوە و دانیشتنی داهاتوو تەواوکاری هەمان کۆبوونەوە دەبێت، هەر لەو دانیشتنە دا، دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان دیاری دەکرێت.

پەرلەمانی کوردستان بەپێی ماددەی 48 لە یاسای هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان، لە یەکەم دانیشتنیدا بە دەنگدانی نهێنی و ڕاستەوخۆ، سەرۆک و جێگری سەرۆک و سکرتێری پەرلەمان بە زۆرینەی ڕەهای دەنگی ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان هەڵدەبژێردرێن.

پارتی و یەکێتیی بە سەرپەرشتیی سەرۆک بارزانی کۆبوونەوە

بە سەرپەرشتیی سەرۆک بارزانی، کۆبوونەوەی نێوان پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لەسەر ئاستی باڵا لە پیرمام بەڕێوەچوو، بەگوێرەی چەند سەرچاوەیەک، کۆبوونەوەکەیان ئەرێنی بووە و باسیان لە پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق و چەند پرسێکی دیکە کردووە.

ئەمڕۆ سێشەممە 30ـی ئەیلوولی 2025، سەرچاوەیەک لە پارتی دیموکراتی کوردستان بە کوردستان24ی ڕاگەیاند؛ "لێکنزیکبوونەوەی باش لە نێوان پارتی و یەکێتی هەیە بە تایبەتی لەسەر پرسی پێکهێنانی حکوومەت، وەکوو هەنگاوی یەکەمیش لەم دوو هەفتەیە پەرلەمانی هەرێمی کوردستان دەست بە کار و چالاکییەکانی دەکاتەوە و دوای ئەوە هەنگاوەکانی پێکهێنانی حکوومەت تەواو دەکرێن."

ئەمە لە کاتێکدایە، ھەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان لە 20ی تشرینی یەکەمی 2024 بەڕێوەچوو و زیاتر لە سەدا 70ـی دەنگدەرانی هەرێمی کوردستان بەشدارییان لە دەنگدانەکەدا کرد.

ژمارەی کورسیی لایەنە سیاسییەکان بەپێی ئەنجامی هەڵبژاردن:

پارتی دیموکراتی کوردستان: 39 کورسی

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان: 23 کورسی

جووڵانەوەی نەوەی نوێ: 15 کورسی

یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان: 7 کورسی

ڕەوتی هەڵوێست: 4 کورسی

کۆمەڵی دادگەریی کوردستان: 3 کورسی

بەرەی گەل: 2 کورسی

بزووتنەوەی گۆڕان: 1 کورسی

هاوپەیمانیی هەرێمی کوردستان: 1 کورسی

کۆتای پێکهاتەکان: 5 کورسی

ژمارەی دەنگی لایەنە سیاسییەکان بە گوێرەی ئەنجامی هەڵبژاردن:

پارتی دیموکراتی کوردستان: 812,537 دەنگ

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان: 409548 دەنگ

جووڵانەوەی نەوەی نوێ: 292032 دەنگ

یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان: 117564 دەنگ

ڕەوتی هەڵوێست: 56008 دەنگ

کۆمەڵی دادگەریی کوردستان: 64874 دەنگ

بەرەی گەل: 33466 دەنگ

بزووتنەوەی گۆڕان: 11641 دەنگ

هاوپەیمانیی هەرێمی کوردستان: 12,929 دەنگ

بزووتنەوەی ئیسلامیی کوردستان: 5,503 دەنگ.