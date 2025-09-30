ئامادەکاری بۆ ناردنی مووچەی مانگی ئاب دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی دارایی فیدراڵ و وەزارەتی دارایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئامادەکاری بۆ دابەشکردنی مووچەی مانگی ئابی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەکەن.

پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا ڕایگەیاند: سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی فیدراڵ بە پەیامنێری کوردستان24ـی ڕاگەیاند: ئەگەر وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لە کاتێکی نزیکدا 120 ملیار دیناری داهاتی ناوخۆ ڕەوانەی وەزارەتی دارایی فیدراڵ بکات، دەست بە ڕێکارەکانی ناردنی مووچەی مانگی ئابی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەکەن.

سێشەممە 30ـی ئەیلوولی 2025، شڤان جەباری، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا لە زاری سەرچاوەیەکی وەزارەتی دارایی فیدراڵ ڕایگەیاند: لیستی مووچەی مانگی هەشت لەلایەن وەزارەتی دارایی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە ڕەوانەی وەزارەتی دارایی فیدراڵ کراوە، ئەگەر هەفتەی داهاتوو 120 ملیار دیناری داهاتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان ڕەوانەی بەغدا بکرێت، ئەوان لە ناردنی مووچەی مانگی ئابی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەکەن.

سەرچاوەکەی وەزارەتی دارایی فیدراڵ بۆ کوردستان24 ئاشکرای کردووە، ئەگەر 120 ملیار دینارەکەی داهاتی ناوخۆ لەلایەن وەزارەتی دارایی حوومەتی هەرێمەوە ڕەوانە بکرێت، ئەوانیش ئامادەکاری دەکەن بۆ ئەوەی تەمویلی مووچەی مانگی هەشتی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بکەن.