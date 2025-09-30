ئەنجوومەنی ئاسایشی تورکیا: بەشداری سەرەکی ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکەین

پێش 18 خولەک

ئەنجوومەنی ئاسایشی نیشتیمانی تورکیا ڕایگەیاند: جەخت لە ناوچەیەکی ئارام و دوور لە تیرۆر دەکەینەوە، هەروەها هەوڵەکانی پەرلەمان بۆ سەقامگیربوونی ئاشتی بەرز دەنرخێنین.

ئەمڕۆ سێشەممە، 30ـی ئەیلوولی 2025، ئەنجوومەنی ئاسایشی نیشتمانی تورکیا، بەسەرپەرشتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆک کۆماری ئەو وڵاتە کۆبووە، لە ڕاگەیەنراوی کۆبوونەوەکە دا هاتووە، بە ئاراستەی تورکیای بێ تیرۆر هەڵسەنگاندن بۆ پێشکەوتنی هەوڵەکانی پەرلەمان کرا و ئیرادە بۆ گەرەنتی ئاسایشی بەردەوام بە ڕووخانی دیواری تیرۆر جەختی لێ کرایەوە.

هەروەها ئاماژە بەوە کراوە، لە کۆبوونەوەکە دا، جەخت لەوە کرایەوە، ناوچەیەکی دوور لە تیرۆر و هیچ دەرکەوتنێکی تیرۆر لە دراوسێکانماندا تەحەمول ناکرێت هەروەها جوگرافیا و فراوانخوازی لەسەر بنەمای تیرۆر بە هیچ شێوەیەک ڕێگەپێدراو نابێت.

لە ڕاگەیەنراوەکە دا هاتووە، کەشێکی سەقامگیر و خوشگوزەران و ئاسایش لە ناوچەکە و تورکیا بەشێکی سەرەکی پرۆسەکەیە لەو وڵاتە و جەخت لە بەردەوامبوونی کرایەوە.

باس لەوەش کراوە، ئەنجوومەنی ئاسایشی نیشتمانیدا باس لەو ئەکتەر و پرسانە کرد، هەڕەشەن بۆ سەر یەکپارچەیی خاکی سووریا، یەکگرتوویی و سەروەری سووریا، هەروەها پشتیوانی لە ئاسایش و سەقامگیری و خۆشگوزەرانی عێراق دەکەین.