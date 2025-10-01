لیستی مووچەی مانگی تەممووز بڵاوکرایەوە

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ چوارشەممە، 01ـی ئۆکتۆبەری 2025، وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لیستی دابەشکردنی مووچەی مانگی تەممووز (حەوت)ـی مووچەخۆر و فەرمانبەرانی بڵاوکردەوە.

بە گوێرەی ئەو خشتەیەی بڵاوکراوەتەوە، سبەی پێنجشەممە، 02ـی ئۆکتۆبەری 2025، دەست بەدابەشکردنی مووچەی مانگی تەمووزی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەکرێت و ڕۆژی یەکشەممەش، 05ـی ئۆکتۆبەری 2025، کۆتایی بە دابەشکردنی مووچە دێت.

ناوی وەزارەت و فەرمانگەکان بەپێی ڕۆژی دابەشکردنی مووچەکەیان:

ڕۆژی پێنجشەممە، 02ـی ئۆکتۆبەری 2025:

خانەنشینیی شارستانی.

خاوەن پێداویستیی تایبەت.

زیندانیانی سیاسی + بەركەوتووانی كیمیاباران.

كەسوكاری شەهیدان و ئەنفالکراوان.

کاروباری شەهیدان و ئەنفالكراوان.

پەروەردە.

خانەنشینیی پێشمەرگە.

وەزارەتی دارایی و ئابووری.

دەستەی دەسپاکی.

دەستەی وەبەرهێنان.

دەستەی ژینگە.

دەزگای مین.

ناوەچەكانی دەرەوەی ھەرێمی کوردستان.

كۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردن.

دیوانی چاودێریی دارایی.

مافی مرۆڤ.

ڕۆژی شەممە، 04ـی ئۆکتۆبەری 2025:

ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن.

تەندروستی.

ناوخۆ.

داد.

ئەنجوومەنی دادوەری.

پلان دانان.

بازرگانی و پیشەسازی.

سامانە سروشتییەکان.

گواستنەوە و گەیاندن.

کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو.

شارەوانی و گەشتوگوزار.

ڕۆژی یەکشەممە، 05ـی ئۆکتۆبەری 2025:

کار و کاروباری کۆمەڵایەتی.

ڕۆشنبیری و لاوان.

کارەبا.

بەڕێوەبەرایەتیی ڕاگەیاندن و پەیوەندییەکانی وەزارەتی دارایی.

وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی.

وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی.

سەرۆکایەتی پەرلەمان.

سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران.

سەرۆکایەتی هەرێم.

هێزەکانی پێشمەرگە (دیوان، لیواکان).

یەکەکانی 70 و 80.

بەرگریی پۆلیسی دام و دەزگا ئەمنییەکان.

ئەنجوومەنی ئاسایش و دەزگای ئاسایش.

هێزی زێرەڤانی و فەرماندەی بەرگریی فریاکەوتن.