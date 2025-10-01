پێش کاتژمێرێک

نرخی گۆشتی ئاژەڵی زیندوو لە هەرێمی کوردستان دابەزیوە، گۆشتفرۆشێک نرخی کیلۆیەک گۆشت بە چوار هەزار دینار کەمتر دەفرۆشێت بەهۆی هەرزانی نرخی گۆشتەکەیەوە خەڵک لە شارەکانی دیکەوە سەردانی دەکەن.

نرخی ئاژەڵی زیندوو لە ماوەی چەند مانگی رابردوو دابەزیوە بەڵام هێشتا نرخی گۆشت لای بەشێک لە قەسابەکات گرانە، بە پێچەوانەی ئەوان گۆشفرۆشێک لە تەقتەق کیلۆیەک گۆشت بە چوار هەزار دینار کەمتر دەفرۆشێت و دەڵێت بەم رێگەیە قازانجم زیاترە، کەمالی قەصاب؛ بەهۆی هەرزانکردنی گۆشتەوە موشتەری لە شارەکانی کەرکوک و هەولێر و ناوچەکانی ترەوە بۆ پەیدابووە.

لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان نرخی یەک کیلۆ گۆشت بە ئێسقان لەنێوان 14 بۆ 15 هەزار و گۆشتی نەرمە 16 بۆ 18 هەزار دینارە.

زۆر بفرۆشم و کەم قازانج بکەم، دروشمی کەمالی گۆشتفرۆشە، پیشەی گۆشت فرۆشیان لە باوکیان بۆ ماوەتەوە، بەردەم دوکانەکەی هەمیشە پڕە لە موشتەری، گۆشت بەئێسقان 11 هەزار و نەرمە 12،500 دینارە و کارو بزنیش 12 هەزارە، ئاژەڵەکانی لە سەربڕخانە و لەژێر چاودێری تەندروستی سەردەبڕێ و مۆری تەندروستی و سەلامەتیان بەسەرەوەیە .

کەمال شێخ محەممەد، گۆشفرۆش بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ئەگەر گۆشتەکەم مۆری پێوە نەبوو با کڕیار نەیکڕێت، دەشڵێت: من بە کڕیارەکانم گوتووە ئەگەر بەدەستی من ڕازی نین، بەخۆتان گۆشتەکە لە کەلەش لێبکەنەوە، کارەکەشمان لەباوکمانەوە بۆ ماوەتەوە و شارەزاییمان لێ هەیە.

ئاماژەی بەوەش کرد، من گۆشتی بەرخ بە نرخی 12 بۆ 12،500، دەفرۆشم، بۆمن قازانجی هەیە، بەڵام لەبەر خاتری کەناڵی کوردستان24، گۆشتی بە ئێسک دەکەمە 10 هەزار و نەرمەش دوو کیلۆ 25 هەزار.

هەرزانی نرخی گۆشتەکەی وایکردووە زۆرێک لە کڕیارەکانی ئەو گۆشتفرۆشە لە شار و ناوچەکانی ترەوە دێن و بڕێکی زۆر گۆشت دەکڕن و دەیبەنەوە، مام احمد لە کەرکووکەوە هاتووە و یەکەم جاریشی نیە بۆ گۆشت کڕین دێتە تەقتەق.

ئەحمەد صادق، هاووڵاتی دەڵێت: من پارساڵیش و ئەمساڵیش گۆشت لێرە دەکڕم، چونکە گۆشتەکەیان خاوێنە، داواش لە گۆشتفرۆشەکانی دیکە دەکەم وەکوو ئەم گۆشتفرۆشە نرخی گۆشتەکانیان هەرزان بکەن.

چاودێر حەکیم، هاووڵاتی باسی لەوەکرد، گۆشتەکەیان بێکێشە و هەرزانە، گوتیشی: ئێستا ئاژەڵ هەرزان بووە چۆن دەبێت بەگران بفرۆشرێت.

زۆری فرۆش لە دوکانەکەی ئەم گۆشتفرۆشە، وایکردووە حەوت کەس لای ئەو دەرفەتی کاریان دەست بکەوێ، ئەو بە 'زۆر دەفرۆشم و کەم قازانج' گرەوەی لە بازاڕ بردۆتەوە چونکە هەم ئەو هەم کڕیار قازانج دەکات .