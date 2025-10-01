داوای سکاڵاکردن لە تورکیا دەکرێت بەهۆی کەمکردنەوەی پشکی ئاوی عێراق
سەرۆکی لیژنەی کشتوکاڵ لە ئەنجوومەنی دیالە، داوای لە محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق کرد، سکاڵای فەرمی لەسەر تورکیا تۆماربکات بەهۆی کەمکردنەوەی بڕی ئاو، کە لە بەهۆیەوە قەیرانی کەمئاوی هەڕەشە لە پارێزگاکە دەکات.
ئەمڕۆ چوارشەممە، 1ـی ئۆکتۆبەری 2025، ڕەعد مەغامس تەمیمی، سەرۆکی لیژنەی کشتوکاڵ لە ئەنجوومەنی دیالە لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی: "پێویستە نەتەوە یەکگرتووەکان دەستوەردان بکات و فشار بکات بۆ دەستەبەرکردنی پشکی ئاو بۆ عێراق."
هەر ئەمڕۆ بەڕێوەبەرایەتی ئاوی دیالە ڕێوشوێنی بەپەلەی بۆ دەستەبەرکردنی ئاوی خواردنەوە لە ناحیەی 'بەنداوی عەزیم' ڕاگەیاند، دوای ئەوەی ڕووبارەکە وشکی کرد.
ڕۆژی سێشەممە، نەبیل عوبەیدی، بەڕێوەبەری ناحیەی عەزیم لە پارێزگای دیالە هۆشداریی دا لەوەی کەمئاوی هەڕەشە لە ناوچە و گوندەکانی ناحیەکە دەکات بەهۆی ئەو وشکەساڵییەی سنوورەکەی گرتووەتەوە، بەتایبەتی بەنداوی عەزیم.