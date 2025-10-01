مەسرور بارزانی: ئامانجمان پێشخستن و باشترکردنی کوالێتی خوێندنە لە هەرێمی کوردستان

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی بۆردی ئەمیندارانی دەستەی متمانەبەخشین بە دامەزراوەکان و پرۆگرامەکانی پەروەردە و خوێندنی باڵا لە هەرێمی کوردستان، ئاماژەی بەوە دا، ئامانجی دەستەکە پێشخستن و باشترکردنی پێوەر، ستاندارد و کوالێتی خوێندنە لە هەرێم، هەروەها جەختیشیی لە گرنگیی بەهێزکردنی هەماهەنگیی و هاریکاری دەستەکە لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکان، ڕێکخراو و ئاژانسەکانی تایبەت بەم بوارە کردەوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە 1ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە سەرپەرشتیی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەت و سەرۆکی بۆردی ئەمیندارانی دەستەی متمانەبەخشین بە دامەزراوەکان و پرۆگرامەکانی پەروەردە و خوێندنی باڵا لە هەرێمی کوردستان، بۆردی ئەمینداران کۆبووەوە.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوی ماڵپەڕی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کۆبوونەوەکەدا کە قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆکی حکوومەت و جێگری سەرۆکی دەستەکە بەشدار بوو. سەرۆکی حکوومەت و سەرۆکی بۆردی ئەمینداران، ئاماژەی بەوە دا، کە ئامانجی دەستەکە پێشخستن و باشترکردنی پێوەر، ستاندارد و کوالێتی خوێندنە لە هەرێمی کوردستان.

سەرۆکی حکوومەت، جەختیشیی لە گرنگیی بەهێزکردنی هەماهەنگیی و هاریکاری دەستەکە لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکان، ڕێکخراو و ئاژانسەکانی تایبەت بەم بوارە کردەوە. هەروەها سوپاسی دەستەی ئەمیندارانیشی کرد بۆ هەوڵ و کارکردنیان لەم پێناوەدا.

لە ڕاگەیەنراوەکەدا ئاماژە بەوە کراوە، دوای گفتوگۆ و ڕاگۆڕینەوە لە بارەی کارنامەی کۆبوونەوەکە، چەند بڕیارێکی پێویست دران، لەوانە؛ پەسەندکردنی ستانداردەکانی پەروەردە و خوێندنی باڵا، ڕێبەری متمانەبەخشین بە دامەزراوەکانی ئەکادیمی و سیستەمی ڕیزبەندیی ئەو دامەزراوانە لە هەرێمی کوردستان بەپێی ستانداردەکانی متمانەبەخشین.

هەروەها بڕیار درا، زانکۆکانی کاتۆلیک لە هەولێر، زانکۆی سۆران، زانکۆی نەورۆز، زانکۆی گەرمیان و زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی ببن بە بەشیك لە پرۆژەی تاقیکاری متمانەبەخشین.