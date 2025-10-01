پێش 30 خولەک

وەزیری بەرگریی ئیسرائیل دەڵێت، هەر کەسێک لەناو شاری غه‌ززه‌ بمێنێتەوە وەک "تیرۆریست" مامەڵەی لەگەڵ دەکەن؛ ده‌شڵێت، له‌ میانی ئۆپه‌راسیۆنی چه‌ند كاتژمێری ڕابردوو، کەرتی غەززەیان دابەشی سەر باکوور و باشوور کردووه‌.

چوارشه‌ممه‌، 1ـی تشرینی یه‌كه‌می 2025، یسرائیل کاتز، وەزیری بەرگریی ئیسرائیل دوا هەل دەداتە دانیشتووانی شاری غەزە بۆ ئەوەی شارەکە جێبهێڵن و دەڵێت، هەر کەسێک لەناو شارەکە بمێنێتەوە وەک "تیرۆرست" مامەڵەی لەگەڵ دەکەین.

یسرائیل کاتز ئاماژەی بەوەش دا، سوپای ئیسرائیل لە چەند کاتژمێری ڕابردوو ناوچەی نه‌تساریم تا کەناراوەکانی غەززەی بە تەواوی کۆنترۆڵ کردووە و کەرتی غەززەی دابەشی سەر باکوور و باشوور کرد.

ئەو پێشڕەوییەی سوپای ئیسرائیل گەمارۆی سەر شاری غەززەی توندتر کرد و هەر کەسێک بیەوێت بچێتە باشووری کەرتی غەزە، دەبێت بە خاڵی پشکنینی ئیسرائیلدا تێپەربێت.

شاری غەززە گەورەترین شاری کەرتی غەززەیە و دەکەوێتە باکووری کەرتەکە، ئەو شارە سەنتەری ئابووری و حوکمڕانییە و زۆرینەی دانیشتووانی کەرتی غەززە دانیشتووی ئەو شارەن.