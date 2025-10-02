پارێزگای سلێمانی چەند بڕیارێک لە بارەی بەڕێوەچوونی هەڵمەتی بانگەشەی هەڵبژاردن دەردەکات

پێش 35 خولەک

پارێزگاری سلێمانی و سەرۆکی لیژنەی ئارامیی پارێزگاکە بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، چەند بڕیار و ڕێنماییەکی نوێ بۆ بەڕێوەچوونی هەڵمەتی بانگەشەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق دەرکرد.

لە فەرمانێکی کارگێڕیدا کە لە ڕێککەتی 2ـی تشرینی یەکەمی 2025، دەرچووە، واژۆی هەڤال ئەبوبەکر، پارێزگای سلێمانی و سەرۆکی لیژنەی ئارامیی پارێزگاکە بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقی لەسەرە، کە چەند بڕیار و ڕێنماییەک بۆ مەبەستی پاراستنی ئارامی و ئاسایشی پارێزگاکە لە کاتی بەڕێوەچوونی هەڵمەتی بانگەشەی هەڵبژاردن لەخۆ دەگرێت.

گرنگترینیان ئەمانەن:

-پێویستە هەموو لایەنەکان پابەندی تەواوی ئەو یاسا و ڕێنماییەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان و لیژنەی باڵای ئارامیی هەرێمی کوردستان بۆ هەڵبژاردنەکان بن.

-پێویستە هەموو کاندید، قەوارە، هاوپەیمانێتییەکان و هاوادار و پشتیوانەکانیان بە شێوازێکی مەدەنییانەی دوور لە توندوتیژی و بەریەککەوتن، بە پاراستنی تەواوی ئارامیی و ئاسایش و سەقامگیریی گشتییەوە، بانگەشەی هەڵبژاردن بکەن.

-هەڵگرتنی چەک و دیاردەی چەکداریی و نمایشی سەربازیی لە هەڵمەتی بانگەشەی هەڵبژاردنەکان قەدەغەن.

-کاروان و کەژاوەی ئۆتۆمبێلەکان، کە ببنە مایەی تێکدا هاتووچۆی گشتیی و گرتنی ڕێگە و شەقامەکان، قەدەغەن.

-داوا لە هەموولایەک دەکەین لە هەر ڕووداو و دۆخێکی نەخوازراودا، پەنا بۆ دادگا و کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق و دامەزراوە فەرمییەکان ببەن، لە هەر ڕووبەڕووبوونەوە و هێرش و تۆڵەکردنەوەیەکی کەسی خۆیان بەدوور بگرن.

-پابەندی تەواوی ڕێنمایی و ڕێکارەکانی سەرۆکایەتیی شارەوانیی سلێمانی و شارەوانیی یەکە کارگێڕییەکان و بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی پارێزگای سلێمانی و فەرمانگە پەیوەندیدارەکانی تایبەت بە هەڵمەتی هەڵبژاردنەکان ببەن.

-پێویستە هەموو فەرمانگەکانی حکوومەت، هاوکار بن لە فەراهەمکردنی زەمینەیەکی یاسایی هاوبەش و هاوسەنگ بۆ بەڕێوەچوونی پرۆسەکە بەبێ جیاوازیی، نابێت هیچ بانگەشەیەکی هەڵبژاردن لە فەرمانگە حکوومەییەکاندا بکرێت و، نابێت هیچ کەلوپەل و کەرستەیەکی ماڵیی و دارایی و شوێنێکی حکوومەت بۆ بانگەشەی هەڵبژاردنەکان بەکاربهێنرێت.

ئەم بڕیارانە لە کاتێکدان کە هەرێمی کوردستان و عێراق خۆیان بۆ هەڵبژاردنێکی چارەنووسساز ئامادە دەکەن، و پارێزگای سلێمانیش دەیەوێت بەم ڕێکارانە زەمینەیەکی ئارام و لەبار بۆ بەڕێوەچوونی پرۆسەیەکی دیموکراسییانە و دوور لە توندوتیژی فەراهەم بکات.

بڕیارە ئەمشەو کاتژمێر 12ـی شەو بانگەشەی هەڵبژاردن دەست پێبکات، هەروەها لە 11ـی تشرینی دووەمی 2025 هەڵبژاردنی گشتی پەرلەمانی عێراق بەڕێوە دەچێت.