ئامینە زکری: دیدگای سەرۆک بارزانی ئەوەیە سەد ساڵ گفتوگۆ لە کاتژمێرێک شەڕ باشترە

پێش دوو کاتژمێر

ئامینە زکری، ئەندامی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە میانی بەشداریکردنی لە کۆنفرانسێکی نێودەوڵەتیی تایبەت بە ئاشتی لە ئیستانبوڵ، پەردەی لەسەر دیدگای ستراتیژیی سەرۆک بارزانی بۆ پرسی کورد و سەقامگیریی ناوچەکە لادا. بەگوێرەی خوێندنەوەی ئەو ئەندامەی مەکتەبی سیاسی، فەلسەفەی سیاسیی سەرۆک بارزانی لەسەر بنەمایەکی نەگۆڕ دامەزراوە کە ئەویش بڕوابوونی تەواوە بە دیالۆگ وەک تاکە ئامراز بۆ گەیشتن بە لێکتێگەیشتنی نێوان گەلان و چەسپاندنی دیموکراسی.

جەختی لەوەش کردەوە کە پشتیوانییەکانی سەرۆک بارزانی بۆ پرۆسەی ئاشتی لەسەر ئەو بنەمایە داڕێژراوە کە هەرچەندە گفتوگۆکان درێژە بکێشن و ئەگەر سەد ساڵیش بخایەنن، هێشتا لە بژاردەی شەڕ و ماڵوێرانی باشترن، چونکە دواجار تەنیا لە ڕێگەی مێزی گفتوگۆوە دەکرێت ژینگەیەکی خۆشگوزەران و سەقامگیر بۆ گەلان فەراهەم بکرێت.

لە بەشێکی دیکەی خستنەڕووی ئەم سیاسەتەدا، ئامینە زکری ئاماژە بە ڕۆڵی نێوەندگیریی سەرۆک بارزانی لە نێوان حکوومەتی تورکیا بە سەرۆکایەتیی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان و هەدەپە) کرا، پەیامەکە ئەوەی دووپات کردەوە کە سەرۆک بارزانی هەمیشە دەستپێشخەر بووە بۆ ئەوەی پرسی کورد لە باکووری کوردستان لەنێو ناوەندە بڕیاربەدەستەکاندا بە ڕێگەی شارستانی و سیاسی چارەسەر بکرێت نەوەک شەڕ.

هاوکات، ئامینە زکری، ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایگەیاند: ماڵی سەرۆک بارزانی وەک چەترێکی کۆکەرەوە بۆ هەموو کوردێک دەمێنێتەوە و هەر هەنگاوێک بە ئاڕاستەی ئاشتی بنرێت، نەک تەنیا بە پیرۆز دەزانرێت، بەڵکو بە هەموو توانایەکەوە پشتیوانیی لێ دەکرێت.