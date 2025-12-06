دڵشاد شەهاب: سەرکردایەتیی سیاسیی هەرێمی کوردستان هەمیشە پشتیوان پرۆسەی ئاشتی بووە لە تورکیا

پێش دوو کاتژمێر

گوتەبێژی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، سەرکردایەتیی سیاسیی هەرێمی کوردستان هەمیشە پشتیوان و هاوکاری پرۆسەی ئاشتی بووە لە تورکیا، جەختیشی لەوە کردووە، تورکیا دراوسێیەکی گرنگە و پەیوەندی دیپلۆماسی، سیاسی و ئابووریمان هەیە.

شەممە 6ـی کانوونی یەکەمی 2025، دڵشاد شەهاب، گوتەبێژی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان لە کۆنفرانسی نێودەوڵەتیی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراسی لە ئیستەنبوڵ، بە کوردستان24ی ڕاگەیاند، لە ساڵانی ڕابردوودا سەرکردایەتیی سیاسی لە هەرێمی کوردستان هەمیشە پشتیوان و هاوکار و بەرەوپێشچوونی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا بوونە.

سەبارەت بە گرنگیی قۆناغەکە، دڵشاد شەهاب گوتی: ئاشتی ڕێگەیەکی زەحمەت و دوورە، مرۆڤی ئازا بڕیاری ئاشتی دەدەن، بۆیە ئێمە دەستخۆشی لە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆک کۆماری تورکیا و ئۆجەلان ڕێبەری زیندانی کراوی پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە) دەکەین، کە بڕیارەکانیان بڕیاری بوێرانە بوون و شایستەی ئەوەن قۆناغێکی نوێ دەست پێ بکەن.

گوتەبێژی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان جەختیشی کردەوە، هەرێمی کوردستان ئامادەی هەموو هاوکارییەکە بۆ سەرخستنی ئەو پرۆسەیە و ئاماژەی بەوە کرد، تورکیا دراوسێیەکی گرنگی ئێمەیە، پەیوەندی دیپلۆماسی، سیاسی و ئابووریمان هەیە و تەنانەت تێکەڵاوی کۆمەڵایەتیشمان هەیە و بەشێک لە میللەتەکەمان دوو بران، یەکیان لە تورکیا دژیت و ئەوی دیکە لە عێراق و هەرێمی کوردستان.

دڵشاد شەهاب ڕوونی کردەوە: ئاشتی و ئارامی و ئەمنییەتی تورکیا، کاریگەری بە شێوەیەکی گشتی لەسەر عێراق و بەتایبەتیش لەسەر هەرێمی کوردستان هەیە، بۆیە ئەم پرۆسەیە لای ئێمە گرنگە و وەک هەمیشە بە پشتیوان دەمێنینەوە.