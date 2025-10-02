سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی سەرەخۆشی لە بنەماڵەی هونەرمەند سلێمان شاکر دەکات

پێش 11 خولەک

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، سەرەخۆشی لە بنەماڵەی هونەرمەند سلێمان شاکر دەکات و دەڵێت: هونەرمەندێکی نیشتمانپەروەر بوو، خزمەتێکی زۆری هونەری شێوەکاری کردووە.

ئەمە دەقی پەیامەکەیە:

پرسە و سەرەخۆشیی خۆم ئاراستەی بنەماڵە و کەسوکاری بەڕێزی هونەرمەندی شێوەكاری ناوداری كوردستان سلێمان شاكر دەکەم و هاوبەشی خەمیانیم.

مامۆستا سلێمان شاکر، هونەرمەندێکی نیشتمانپەروەر بوو، خزمەتێکی زۆری هونەری شێوەکاری کردووە و ڕۆڵێکی دیاری لەم بوارەدا هەبوو.

خودای مەزن گیانی بە بەهەشت شاد بکات و ئارامی و دڵنەواییش بە بنەماڵە و دۆست و هاوڕێکانی ببەخشێت.

مەسرور بارزانی

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان

2ـی تشرینی یەکەمی 2025