بە فەرمی هیچ یانەیەك بۆ خولی نایابی كوردستان سەرناخرێت

كشانەوەی یانەكانی برایەتی، پیشەسازی و هەڵۆ پەسەند كران

پێش کاتژمێرێک

كشانەوەی یانەكانی هەڵۆ، برایەتی و پیشەسازی لە خولی نایابی كوردستان پەسەند كرا و وەرزی نوێی خولەكە بە بەشداریی 11 یانە بەڕێوە دەچێت و رێگەش بە هەر یانەیەك دەدرێت پێنج یاریزانی پیشەگەر بگوازێتەوە.

ئەمڕۆ شەممە، 4 ئۆكتۆبەری 2025، فیدراسیۆنی تۆپی پێی كوردستان لە كۆبوونەوەیەكدا بە ئامادەبوونی سەرجەم ئەندامەكانی، كشانەوەی یانەكانی هەڵۆ، برایەتی و پیشەسازی پەسەند كرا و بڕیاریش درا هیچ یانەیەك شوێنی ئەو یانانە نەگرێتەوە كە لە خولەكە كشاونەتەوە.

فیدراسیۆنی تۆپی پێی كوردستان ئاماژەی بۆ ئەوە كردووە خولی نایابی كوردستان بۆ وەرزی 2025 ـ 2026 بە بەشداریی 11 یانە بەشێوازی خول و بە دوو قۆناغ (چوون و هاتن) بەڕێوە دەچێت.

لە بەشێكی دیكەی راگەیاندراوەكەی فیدراسیۆنی تۆپی پێی كوردستان هێما بۆ ئەوەش كراوە یەك یانە بۆ خولی پلەیەكی كوردستان دادەبەزێت، ریزبەندی دەیەمی خولی نایابی كوردستان لە یاریی پلەی ئۆف لەگەڵ پێنجەمی خولی پلەیەكی كوردستان یاریی دەكات و براوەیان لە خولی نایاب یاریی دەكات.

لە لایەكی دیكەیشەوە بڕیار درا چوار یانە لە خولی پلەیەكی كوردستان بۆ خولی نایابی كوردستان سەربكەون، جگە لەوەش سەرجەم ئەو یاریزانانەی كە یانەكانیان لە خولی نایابی کوردستان کشاونەتەوە ئازاد دەكرێن و بەبێ مافی دەستبەرداربوون دەتوانن پەیوەندی بە هەر یانەیەک بکەن کە بیانەوێت.