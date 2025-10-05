مەسرور بارزانی جەژنی "جەمایێ" لە کوردانی ئێزدی پیرۆز دەکات

پێش 13 خولەک

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی هاتنەوەی جەژنی "جەمایێ" پیرۆز دەکات و جەخت لە پشتیوانیکردنی مافە ڕەواکانی کوردانی ئێزدی دەکاتەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 06ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پەیامێکی بەبۆنەی هاتنەوەی جەژنی "جەمایێ"ـی تایبەت بە کوردانی ئێزدی بڵاوکردەوە.

لە پەیامەکەیدا، سەرۆک وەزیران ئاماژەی بەوە داوە "بەبۆنەی هاتنەوەی جەژنی جەمایێ، گەرمترین پیرۆزبایی خۆم ئاراستەی تەواوی خوشک و برایانی ئێزدی لە کوردستان و جیهان دەکەم و هیوادارم ڕۆژانی جەژن بە خێر و خۆشی بەسەر بەرن."

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی جەخت لە پشتیوانیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ مافە ڕەواکانی ئێزدییەکان و بەردەوامبوون لە خزمەتکردنیان وەک پێکهاتەیەکی ڕەسەنی کوردستان دەکاتەوە.

دەقی پەیامەکەی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی:

ب هەلکەفتا جەژنا جەمایێ، پیرۆزباهییەکا گەرم ل تەڤایا خوشک و برایێن ئێزیدی ل کوردستانێ و جیهانێ دەکەم و هیڤیدارم ڕۆژێن جەژنێ ب خێر و خۆشی ببورینن. دوپاتییێ ل سەر پشتەڤانیا مافێن ڕەوایێن خوشک و برایێن ئێزدی و خزمەتکرنا وان دکەین.

جەژنا جەمایێ ل هەموویان پیرۆز بیت و هەر د خۆشیان دا بن.

مەسرور بارزانی

سەرۆکێ حکومەتا هەرێما کوردستانێ