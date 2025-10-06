سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی و عەبادی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقیان تاوتوێ کرد

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ دووشەممە، 06ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە هەولێر، پێشوازی لە حەیدەر عەبادی، سەرۆکی هاوپەیمانیی نەسڕ کرد.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کۆبوونەوەکەدا "دوایین گۆڕانکاریی و پێشهاتەکانی دۆخی گشتیی عێراق و پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ" تاوتوێ کراون.

ئاماژە بەوەش کراوە هەردوولا "جەختیان لە گرنگیی چارەسەرکردنی کێشەکان لە سەر بنەمای دەستوو و ڕێزگرتن لە قەوارەی فیدراڵیی هەرێمی کوردستان کردەوە. هەروەها باسیان لەبارەی ئامادەکارییەکانی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەران کرد."