سەرۆك بارزانی و حەیدەر عەبادی گۆڕانکارییە سیاسییەکانی عێراق تاوتوێ دەکەن

سەرۆک بارزانی و حەیدەر عەبادی، گۆڕانکارییە سیاسییەکانی عێراق و ناوچەکە تاوتوێ دەکەن و لەسەر هەماهەنگی نێوان لایەنە سیاسییەکانی عێراق هاوڕابوون.

رۆژی دووشەممە 6ـی تشرینی یەکەمی 2025، لە پیرمام سەرۆك مسعود بارزانی پێشوازی لە حەیدەر عەبادی سەرۆکی هاوپەیمانی نەسر کرد.

بەپێی ڕاگەیەندراوی بارەگای بارزانی، لە دیدارەکەدا باس لە پێشهات و گۆڕانکارییە سیاسییەکانی عێراق و ناوچەکە کرا، هەروەها تیشک خرایە پڕۆسەی هەڵبژاردنەکانی داهاتووی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق.

لە ڕاگەیەندراوەکەی بارەگای بارزانیدا هاتووە، هەردوولا لەسەر هەماهەنگی نێوان لایەنە سیاسییەکانی عێراق هاوڕابوون.