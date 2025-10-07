ترەمپ: دەمەوێت بزانم ئۆکرانیا چی لە مووشەکی تۆماهۆک دەکات

پێش 53 خولەک

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا ڕایگەیاند، دەیەوێت بزانێت ئۆکرانیا بەنیازە چی لە مووشەکی تۆماهۆک دروستکراوی ئەمەریکا بکات، پێش ئەوەی ڕەزامەندی لەسەر گەیاندنیان بدات.

لە وەڵامی پرسیارێکی ڕۆژنامەنووسان لە کۆشکی سپی، سەبارەت بەوەی کە ئایا بڕیاری داوە سەبارەت بە دابینکردنی مووشەکی تۆماهۆک بۆ ئۆکرانیا، ترەمپ گوتی: "بڕیاری لەسەر ئەو بابەتە داوە."

ئاماژەی بەوەشکردووە، " دەمەوێت بزانم چییان لێدەکات، بۆ کوێ دەیاننێرن؟ من دەبێت ئەو پرسیارە بکەم".

ئاماژەی بەوەشکردووە، حەز دەکەم هەندێک پرسیار بکەم و من بەدوای پەرەسەندنی ئەو شەڕەدا ناگەڕێم.

ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی، سەرۆکی ئۆکرانیا داوای لە ئەمەریکا کردبوو، مووشەکی تۆماهۆک بە وڵاتانی ئەورووپا بفرۆشێت بۆ ئەوەی بتوانن بۆ ئۆکرانیا بنێرن.

مووشەکەکانی تۆماهۆک مەودای دوو هەزار و 500 کیلۆمەتریان هەیە، بەمەش مۆسکۆ دەخاتە مەودای جبەخانەی ئۆکرانیا ئەگەر کیێڤ بتوانێت دەستیان بکەوێت.

ڤلادیمێر پوتن سەرۆکی ڕووسیا لە گرتەیەکی ڤیدیۆییدا ڕۆژی یەکشەممە بڵاویکردەوە و ڕایگەیاند، ئەگەر واشنتن مووشەکی تۆماهۆک بۆ ئۆکرانیا دابین بکات بۆ ئەوەی هێرشی دوور مەودا لە قووڵایی ناو ڕووسیادا بگەیەنێت، ئەوە پەیوەندی مۆسکۆ لەگەڵ واشنتن تێکدەشکێنێت.

مووشەكی تۆماهۆك لە ساڵی 1983 دوای ماوەیەكی زۆر لە تاقیكردنەوە هاتە خزمەتی هێزە دەریاییەكانی ئەمەریكا. چوار دیزاینی مووشەكی تۆماهۆك هەیە، كە یەكێكیان بە كڵاوەی ئەتۆمی و یەكێكی دیكەشیان بە كڵاوەی ئاسایی و دروستكران و ئەوانیدیكەش جۆرێكیان لە زەویەوە هەڵدەدرێت و ئەوی دیكەش لە ژێردەریایی.

مووشەکی تۆماهۆك، كەشوهەوا كاری لێناكات و دوورهاوێژە، بەكاردێت بۆ پێكانی مەودای دوور، قەبارەی بچووكە و دەتوانێ لە نزمەوە بفڕێت و بەمەش بە سەختی دەتوانرێ ئاشكرا بكرێت.

ئەم موشەكە سیستمی ڕووپێوی تۆپۆگرافی لە ڕێگای ئامێری AN/DPW-23 بەكاردەهێنێت. سیستەمێكی دیكەی وێنەی بۆ ئەم مووشەكە دانراوە، كە وێنەی تۆپۆگرافیا ئەپلۆد دەكات و بەراوردی دەكات لەگەڵ ئەو وێنەیەی، كە لە كۆمپیتەری تایبەت بە مووشەكەكەیە، بەمەش دیقەكەی بۆ 10 مەتر زیاد دەكات بۆ شوێنی نیشانەكە. لە ساڵی 80کانەوە پەرەی پێدراوە و تاوەكو ئێستا 9 جۆر لەم مووشەكە هەیە.