مەسرور بارزانی: خەڵکانێکی زۆر شارەزا لەناو کوردستان هەڵکەوتوون

پێش 36 خولەک

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی جەخت لە پشتیوانیی حکوومەت بۆ گەنجان و پڕۆژە بچووکەکان دەکاتەوە و دەڵێت، گەنجانی کوردستان توانیویانە لە بواری تەکنەلۆژیادا، داهێنان بکەن.

کاتژمێر 10:00ـی بەیانیی ئەمڕۆ سێشەممە، 07ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشانگەی تەکنەلۆژیای 'هایتێکس'ـی لە هەولێر کردەوە.

سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە لێدوانێکیدا بۆ کەناڵەکانی ڕاگەیاندن، ئاماژەی بەوە دا، چەندان ساڵە بەشداریی لە پێشانگەی تەکنەلۆژیای "هایتێکس" دەکات و وەک خۆی گوتی "هەرساڵ دەبینم پێشکەوتنی زیاتر هەیە."

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی گوتیشی "خەڵکانێکی زۆر شارەزا لەناو خودی کوردستان هەڵکەوتوون و گەنجەکانمان توانیویانە هەم داهێنان بکەن و هەم بەشداربن لەم پێشکەوتنە تەکنەلۆجییەی کە ئێستا لەسەرانسەری جیهاندا هەیە."

سەرۆکی حکوومەت گەشبینی خۆی بە ئاییندەی هەرێمی کوردستان نیشان دا و گوتی: "جێگای دڵخۆشییە و ئومێدم زۆرە کە کوردستان ئاییندەیەکی گەشتری دەبێت."

لەوەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە چۆنییەتی پشتیوانیکردنی ئەو گەنجانەی کە پڕۆژەی بچووکیان هەیە؟ مەسرور بارزانی دووپاتیکردەوە "حکوومەت پشتیوانە و یارمەتی هەموو ئەو بزنسمان و داهێنەرانە دەدات کە ئامادەن خۆیان کار بکەن. حکوومەت بێگومان پشتیوان دەبێت و بەردەوام دەبین لەو پشتیوانییە."