سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی پێشانگەی تەکنەلۆژیای 'هایتێکس'ـی کردەوە
کاتژمێر 10:00ـی بەیانیی ئەمڕۆ سێشەممە، 07ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشانگەی تەکنەلۆژیای 'هایتێکس'ـی لە هەولێر کردەوە.
زیاتر لە 120 کۆمپانیای ناوخۆ و بیانی تایبەت بە تەکنەلۆژیا، بەشداریی پێشانگەی هایتێکس دەکەن کە بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بەردەەوام دەبێت.
کۆمپانیاکان نوێترین بەرهەمەکانیان لە بواری تەکنەلۆژیا و ژیری دەستکرد نمایش دەکەن و هەروەها 40 پسپۆڕ لە بواری تەکنەلۆژیا لەسەر ستەیجی پێشانگەکە قسە دەکەن.
بۆ ئەمساڵ لە کۆی 100 بزنسی پێشکەشکراو 20 بزنس هەڵبژێردراون و پشتیوانی دارایی دەکرێن. بۆ یەکەمجاریشە 37 کۆمپانیای بیانی، 11 کۆمپانیای عێراقی و 74 کۆمپانیای ناوخۆی هەرێمی کوردستان بەشداری پێشانگەکە دەکەن.
هاوکات لە کۆنفڕانسی هایتێکسی ئەمساڵ، ژمارەیەک پانێل و سیمینار و گفتوگۆ لەبارەی تەکنەلۆژیا و ژیری دەستکرد و دیجیتاڵی بەڕێوەدەچن.