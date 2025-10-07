پلەکانی گەرما نزم دەبنەوە
بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و پێشبینی نزم بوونەوە پلەکانی گەرما دەکات.
کەشناسیی هەرێمی کوردستان پێشبینی دەکات کەشی ئەمڕۆ سێشەممە، 07- 10- 2025، ئاسمان ساماڵ بێت و پلەکانی گەرماش کەمێک نزم ببنەوە.
ئاماژەی بەوەشکرد، پێشبینی دەکرێت کەشی سبەى چوار شەممە، 08-10-2025، ئاسمان ساماڵ بێت و پلەکانی گەرماش نزیک دەبنەوە لە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی
هەولێر : 36 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 34 پلەی سیلیزی
دهۆک : 35 پلەی سیلیزی
زاخۆ :36 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 31 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 36 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 37 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 33 پلەی سیلیزی
سۆران : 35 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 25 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 39 پلەی سیلیزی