حەیدەر عەبادی: هەڵبژاردن لەکاتی خۆیدا بەڕێوەدەچێت

پێش 37 خولەک

سەرۆکی هاوپەیمانی نەسر، ئاماژەی بەوە کرد، نابێت جیاکاری لەنێوان هاووڵاتییانی هەرێم و بەغدا بکرێت. هەروەها هەناردەکردنەوەی نەوت خاڵێکی ئەرێنی بوو.

حەیدەر عەبادی، سەرۆکی هاوپەیمانی نەسر، ئەمڕۆ سێشەممە، 7ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: پێویستە خواستەکانی هەرێم و بەغدا روون بکرێنەوە، کێشەی بەغدا تەنیا لەگەڵ هەرێم نییە، بەڵکو لەگەڵ پارێزگاکانی دیکەشە، کۆبوونەوەمان لەگەڵ سەرۆک بارزانی زۆر بەرهەمداربوو، هەروەها ڕێککەوتنی نەوت هەنگاوێکی ئەرێنییە لەنێوان هەولێر و بەغدا، نابێت جیاکاری لەنێوان هاووڵاتییانی عێراق و هەرێمی کوردستان بکرێت، چونکە هەمووان عێراقین.

عەبادی گوتی: هەروەک چۆن مووچەی فەرمانبەرانی عێراق دەدرێت پێویستە مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمیش بدرێت، پێویستە دەوڵەت وەک هاووڵاتیی مامەڵە لەگەڵیان بکات.

هەروەها ئاماژەی بەوە کرد، پرسی هاوبەش لە هەرێمی کوردستان و عێراق هەیە، هەروەها هەناردەکردنەوەی نەوت خاڵێکی ئەرێنی بوو، هیچ دۆخێک نییە ڕێگری لە بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن بکات و لەکاتی خۆیدا بەڕێوەدەچێت.