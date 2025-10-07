لە دوو ساڵدا ئەمەریکا  بە بەهای زیاتر لە 21 ملیار دۆلار هاوکاریی سەربازیی ئیسرائیلی کردووە

پێش کاتژمێرێک

توێژینەوەیەکی زانستی ئاشکرای دەکات کە، ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا لە دەستپێکی شەڕی ئیسرائیل و حەماسەوە تا ئێستا، بە بەهای زیاتر لە 21 ملیار دۆلار هاوکاری سەربازیی ئیسرائیلی کردووە.

لە توێژینەوەیەکی زانکۆی بڕاونی ئەمریکادا ئاماژە بەوە دراوە کە، لە ئیدارەی بایدن و تڕەمپ، لە دوو ساڵی ڕابردوودا ئەمریکا جگە لە هاوکارییە سەربازییە ڕاستەوخۆکانی کە بەهاکەی زیاتر لە 21 ملیار دۆلار بووە، 10 ملیار دۆلاریشی لە هێرشکردنە سەر حوسییەکانی یەمەن و ئێران خەرج کردووە.

دەزگای هەواڵی رۆیتەرز نووسیویەتی، توێژینەوەکە ڕەخنە لە ئیسرائیل دەگرێت و ئاماژە بەوە دەدات کە، ئیسرائیل بەبێ ئەمەریکا نەیدەتوانی ئەو ئەنجامانەی ئێستا لە غەززە بەدەست بێنێت.

توێژینەوەکەی زانکۆی بڕاون ئاشکرای دەکات، ئەمەریکا لە ساڵانی داهاتوودا 10 ملیار دۆلاری دیکە، هاوکاریی سەربازیی پێشکەشی ئیسرائیل دەکات.

ئەمڕۆ دوو ساڵ بەسەر هێرشی حەماس بۆسەر ئیسرائیل تێپەڕی، لەو هێرشەدا 1195 کەس کوژران و 250 کەسیش بە بارمتە گیران، هێرشەکە بووە هۆی شەڕێکی خوێناوی لە نێوان ئیسرائیل و حەماس و تا ئێستاش بەردەوامە.